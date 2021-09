Titanfall 3: Respawn torna a parlare dello sviluppo del titolo

Dopo che Respawn Entertaiment ha sbarcato il lunario con Apex Legends, la richiesta da parte dei fan verso un Titanfall 3 ancora non smuove la casa di sviluppo

La via più profittevole per le case videoludiche negli ultimi anni è stata il battle royale, spingendole a forzare un cambiamento per rimanere a galla in un ambiente saturo come il multiplayer competitivo. Probabilmente sarebbe accaduto anche con lo sviluppo di Titanfall 3, dopo che i suoi capitoli precedenti vennero certamente accolti come delle novità negli FPS, ma furono comunque considerati un insuccesso per via di problematiche causate soprattutto da EA. E così, Apex Legends ha preso poi il suo posto.

Ciò che impedisce lo sviluppo di Titanfall 3

A distanza di cinque anni dall’uscita di Titanfall 2, l’idea di iniziare lo sviluppo di un Titanfall 3 sembra non tangere le intenzioni di Respawn, Questo secondo le parole di Jason Garza, community coordinator dello studio. Titanfall 2 è stato spesso colpito da problemi ai server e da attacchi hacker, che hanno portato gli utenti ad abbandonare il gioco. Ma la ragione che spiega il motivo per cui non si pensa ad un Titanfall 3 risiede in cose ben più grandi rispetto ai problemi dietro la gestione della modalità online.

La risposta arrivata da Garza, effettuata nel corso di uno stream in cui gli viene chiesto un commento inerente ad un possibile sequel in sviluppo, è piuttosto diretta e chiarisce anche per chi pensava che i problemi di Titanfall non sarebbero più stati sistemati:

Non crearti false speranze. L’ho già detto. Non abbiamo nulla in sviluppo. Non c’è niente. Siamo al lavoro su troppi altri giochi adesso… Non è quello che intendo. Parlavo del futuro di TF. Stiamo ancora lavorando sulla situazione attuale, ma come sempre non posso parlare di queste cose pubblicamente.

Bisogna inoltre aggiungere che Laura Miele, capo degli studios officer ad EA, ha in passato dichiarato come la decisione di creare un sequel spettasse unicamente a Respawn Entertainment. Ricordiamo però che è difficile in questo genere risaltare all’interno del mucchio, pieno ogni anno di nuovi titoli: oltre alle risorse per rinnovarsi, lo sviluppo di Titanfall 3 necessiterebbe soprattutto una buona dose di fortuna e capacità di adattamento ai trend, come è stato con Apex Legends e Fortnite.

