Titanfall ha solo un paio di persone che lavorano al supporto del gioco

Apex Legends è un titolo che ricopre una grande importanza, sia per EA che per Respawn Entertainment, e che non mostra alcun segnale in grado di far ipotizzare uno stop della propria crescita. Tanto successo, però, ha inevitabilmente comportato qualche sacrificio, incarnato principalmente dalla figura di Titanfall, la cui community online ha subito in prima persona questo spostamento massivo della forza lavoro del team. Sono notizie recenti, difatti, quelle che hanno visto l’infrastruttura multiplayer dello shooter vittima di qualche problematica, che ha causato diversi disagi ai giocatori che ancora affollano la lobby della produzione.

Titanfall: solo un paio di persone impegnate nel supporto al gioco

E sulla questione è intervenuto direttamente il community coordinator di Respawn Entertainment, Jason Garza, il quale ha commentato in maniera molto diretta la situazione, nel corso di uno streaming. Garza ha confermato come il team sia all’opera per implementare dei fix diretti al gioco, aggiungendo però che il grosso della forza lavoro è impegnato nel supporto ad Apex Legends. Questo ha comportato l’impiego di solo un paio di persone nella risoluzione delle problematiche dello shooter.

Queste le parole di Garza:

“Tutto quello che posso dire che ci stiamo lavorando, ed è questo il motivo per cui ho smesso di parlare della cosa. Non ci siamo scordati della community di Titanfall, nè l’abbiamo abbandonata o roba simile. Ci stiamo occupando della situazione, è solo che non possiamo telegrafarvi ogni nostra mossa, ed inoltre abbiamo soltanto un paio di persone al lavoro, perchè tutti gli altri sono concentrati su Apex, pertanto non prendetevela a male. Ci stiamo lavorando, ma queste cose hanno bisogno del loro tempo, non si tratta di premere semplicemente un bottone per ritrovarsi tutto risolto.”

Parole, queste, che lasciano aperto anche più di un dubbio in merito al futuro del brand in questione, dato che Respawn non sembra essere attualmente impegnata in un sequel, visto anche il successo incredibile fatto registrare da Apex Legends. Che comunque il brand non sia nei pensieri del team lo dimostra la rapidità con cui, invece, sono stati risolti i recenti problemi all’online del titolo free to play.

