The Elder Scrolls VI: ancora molto lontana l’uscita del gioco

Per vedere l’uscita The Elder Scrolls VI l’attesa sembra essere ancora molto lunga, secondo alcuni leak che mostrano lo stato in cui verserebbe la produzione del gioco

Dopo essere stata acquisita da Microsoft, Bethesda ha continuato a lavorare a diverse opere già annunciate tempo addietro. Il director e fondatore della software house Todd Howard si starebbe concentrando in modo molto più approfondito su Starfield, e in questi mesi sono stati rilasciati infatti alcuni video-diari per svelarne i retroscena riguardanti la produzione del gioco. In un modo o nell’altro, ci sono state dunque diverse occasioni per conoscere questa nuova fatica dello studio, che dovrebbe (se tutto va bene) presentarsi ufficialmente tra le mani dei videogiocatori quest’autunno.

Per contro, mentre Skyrim è stato riproposto l’anno scorso con una versione celebrante il suo decimo anniversario, ancora non si conosce alcun dettaglio circa The Elder Scrolls VI, nonostante sia passato diverso tempo dal suo annuncio. Tuttavia, un nuovo leak recentemente pubblicato su Twitter potrebbe mostrare il reale stato del gioco, figurando tra le varie cose anche la concreta possibilità di un’uscita ancora molto lontana di The Elder Scrolls VI.

L’uscita di The Elder Scrolls VI e lo stato del gioco

Ovviamente, trattandosi di speculazioni e non di notizie ufficiali, sarà necessario rimanere estremamente cauti nel valutare la veridicità delle indiscrezioni diffuse nelle ultime ore. Eppure, considerando come questo nuovo capitolo di The Elder Scrolls sia stato annunciato ben sei anni fa, non avere alcuna notizia in merito a come stia procedendo la creazione del gioco genera un’ansia piuttosto comprensibile tra i fan. Inoltre, bisogna tenere conto di come Todd Howard in passato abbia dichiarato che Bethesda si trovasse estremamente concentrata su Starfield, e che dopo esso ci sarebbe stato il tempo di pensare a The Elder Scrolls VI. Per questa ragione, non sarebbe poi così strano scoprire che il gioco si trovi ancora piuttosto lontano.

The Elder Scrolls VI is in pre-production. pic.twitter.com/qNGE27BiXq — Timur222 (@bogorad222) January 21, 2022

E il nuovo leak conferma quest’ipotesi: un utente su Twitter ha infatti condiviso un’immagine che riporta la pagina di Linkedin di Fanny Manset, il HR Generalist and Special Pojects di Bethesda Game Studios. All’interno del suo profilo, vi è una descrizione riguardante The Elder Scrolls VI, che rivela come il gioco si trovi ancora in stato di “pre-produzione”. Non si tratta di un termine propriamente specifico, poiché il suo significato è molto vario a seconda del gioco e dello sviluppatore, ma ciò che si può dedurre con certezza è che The Elder Scrolls VI sia attualmente in una fase di concettualizzazione, e dunque ancora molto distante dall’uscita del gioco. Si spera allora che, dopo l’uscita di Starfield, la produzione del titolo parta a pieno regime.

