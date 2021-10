Starfield: nuovo trailer mostra altri dettagli su storia e mondo di gioco

In un video trailer inizialmente non elencato sul canale YouTube di Bethesda, viene svelato quello che sarà il mondo di gioco, insieme alla storia e nuovi dettagli sull’ambientazione di Starfield

Dovremo ancora aspettare più di un anno per Starfield, e finora non ci sono state molte notizie o informazioni riguardo il gioco, passato sotto l’ala di Phil Spencer e Microsoft negli scorsi mesi. Tra i dettagli riguardo il nuovo RPG di Bethesda, si sa già che avrà luogo in un setting spaziale, e sono state anche presentate le tre principali città che si potranno visitare nell’universo di Starfield: New Atlantis, capitale della fazione militare delle Colonie Unite; Neon, città strutturata al di sopra di una piattaforma acquatica, rinomato per un particolare pesce illegale e presente su quel mondo; infine, Akila, la capitale di Freestar Collective. Adesso, un nuovo trailer rivela altri dettagli riguardanti la storia e l’ambientazione di Starfield.

Il nuovo trailer con i dettagli sulla storia ed il mondo di Starfield

In questo nuovo video trailer, sono stati dati ulteriori dettagli sul mondo e sulla storia di Starfield: l’anno sarà il 2330, in un’area del nostro sistema solare conosciuta come i “Settled Systems”, estesa al di fuori di esso di circa 50 anni luce. In Starfield, i Settled Systems sono reduci da una guerra, conosciuta come la Colony War, avvenuta circa venti anni prima. La maggior parte delle fazioni adesso si trovano in una pace traballante, ma i Settled Systems rimangono ancora tutt’altro che stabiliti, a causa della presenza di vari gruppi violenti, come i mercenari Ecliptic, il gruppo fanatico religioso House Va’ruun, degli spericolati Spacers ed i pirati della Crimson Fleet.

Insomma, contrapposto alle vicende che ci si ritrova ad affrontare nei vari futuri proposti da Fallout, sembra che comunque anche al di fuori del pianeta Terra le cose non siano poi così tranquille. Ricordiamo che, salvo imprevisti e futuri rinvii, Starfield ha una data d’uscita fissata per il 12 novembre su PC ed Xbox Series S e X. Non è detto che si tratti di un’esclusiva Xbox definitiva, ma sicuramente gli utenti PlayStation rimarranno ansiosi fino ad allora per qualche lieta notizia su questo fronte.

