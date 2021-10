Skyrim Anniversary Edition: tra le novità dell’edizione ce n’è una che vi sorprenderà

Bethesda ha annunciato una curiosa novità di Skyrim Anniversary Edition. La stessa contribuirà ad aumentare il realismo del gioco

The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition uscirà il mese prossimo ed è essenzialmente una riedizione deluxe (con qualche succosa novità) per celebrare il decimo anniversario dell’intramontabile gioco open world di Bethesda che ha rivoluzionato per sempre il panorama di questo prolifico genere videoludico. Tra i nuovi contenuti che verranno aggiunti alla riedizione c’è la pesca, che consentirà ai giocatori di uscire nel mondo e, beh, pescare. Un passatempo semplice ma sorprendentemente avvincente per molti nei giochi open world (si trattava di un attività piuttosto interessante in Red Dead Redemption 2, tanto per fare un nome). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Skyrim Anniversary Edition: l’ultima novità vi darà anche la possibilità di personalizzare la vostra dimora

Novità piuttosto “curiosa” in The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition. In un nuovo tweet, Bethesda Game Studios ha confermato che, dopo esservi armati di lenza ami e canna e aver messo le mani su un ricco bottino ittico, potrete anche tenere i pesci che avrete catturato in un acquario. Insieme a diversi tipi di materiali per lo stesso, apparentemente non c’è limite al numero di acquari che si possono avere. Ovviamente, nessuno vi vieterà anche di esporre i vostri esemplari sul muro della vostra casa di Hearthfire. Come sempre, quando si tratta di Skyrim, è la libertà a farla da padrone.

Don't tap on the glass. They don't like that… Add an aquarium to your Hearthfire homes in Skyrim Special/Anniversary Edition on November 11 for all your fresh catches 🐟 #Skyrim10 pic.twitter.com/jAh1vjC5Qm — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) October 20, 2021

Vi ricordiamo che The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition debutterà l’11 novembre su Xbox Series X/S e PS5. Sarà un aggiornamento gratuito per i possessori di Skyrim Special Edition e includerà anche la modalità Sopravvivenza insieme a 74 diverse creazioni. Per quanto riguarda il prossimo capitolo della saga GDR The Elder Scrolls 6, invece, le notizie sono ancora piuttosto vaghe. Per ora, Bethesda ha soltanto dichiarato che sarebbe difficile immaginare un gioco del genere come esclusiva delle console Microsoft. Inoltre, per adesso, il titolo suddetto pare ancora essere a uno stato piuttosto embrionale. Maggiori informazioni al riguardo qui.

Che ne pensate di questa aggiunta per Skyrim Anniversary Edition? Vi darete all'ittica?