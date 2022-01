Battlefield 2042: EA pensa a una mutazione in Free to Play

In seguito alla deludente performance di Battlefield 2042, Electronic Arts starebbe pensando di farlo diventare un gioco Free to Play

Il 2022 è stato un anno molto sfortunato per le serie sparatutto più popolari nel settore videoludico, con risultati molto poco soddisfacenti ottenuti da Battlefield 2042 e Call of Duty Vanguard, sia per Electronic Arts sia per Activision. Soprattutto per quando riguarda Battlefield 2042, l’utenza si aspettava qualcosa di grandioso, anche a causa delle numerose promesse e anticipazioni che lo studio di sviluppo ha effettuato nei mesi precedenti all’uscita del gioco, alimentando così delle aspettative mastodontiche. A due mesi dall’uscita, il gioco si presenta con numerosi problemi e contenuti tagliati, una community di giocatori estremamente insoddisfatta e un numero di giocatori minore di Battlefield V. Nonostante DICE abbia tentato di migliorare il titolo con nuove patch e contenuti aggiuntivi, le misure messe in atto risultano comunque troppo poche e effettuate troppo tardi. Per far fronte a questo problema, adesso EA starebbe pensando di trasformare Battlefield 2042 in un Free To Play.

La trasformazione in Free to Play di Battlefield 2042

Come abbiamo detto, nelle scorse settimane DICE ha tentato di portare maggiore interesse verso Battlefield 2042, rilasciando alcuni update mirati a rendere il titolo più appetibile, e inserendo nel gioco anche delle modalità molto apprezzate dai giocatori. Tuttavia, queste sono state quasi sempre aggiunte temporanee o disponibili in modo limitato all’interno di alcune modalità determinate, e ciò non ha certamente portato un apprezzamento da parte dei videogiocatori. Adesso, Electronic Arts si troverebbe a valutare delle svolte drastiche per Battlefield 2042, tra le quali figura anche il farlo diventare un Free to Play, almeno secondo le indiscrezioni di Tom Henderson.

EA is reportedly very disappointed with how Battlefield 2042 has performed and is "looking at all the options" when it comes to the title, this is including looking at Free to Play in some capacity. I'll have more on this tomorrow. pic.twitter.com/WWuDpstyqS — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 20, 2022

Henderson ha infatti pubblicato su Twitter varie notizie riguardanti i giochi in sviluppo negli studi di EA, tra le quali spuntano anche informazioni su Need for Speed, Dragon Age 4, Star Wars e appunto Battlefield 2042. Su quest’ultimo, Tom Henderson porta delle novità piuttosto interessanti, nelle quali spiega anche le opzioni che Electronic Arts stia prendendo in considerazione. Tra esse, sarebbe emersa anche quella di rendere Battlefield 2042 Free to Play. E mentre ciò potrebbe a prima vista sembrare una misura improbabile da parte del publisher, non sarebbe in realtà un’idea così poco lungimirante, andando a vedere uno degli esempi più recenti: Player Unknown’s Battlegrounds. Esso è uno dei giochi battle royale più conosciuti, ed è diventato gratuito proprio questi ultimi giorni: subito dopo aver fatto ciò, è stato rilevato un aumento considerevole della player base su Steam.

