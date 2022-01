Dying Light 2 ha finalmente una data di uscita ufficiale, per l’occasione in questa guida vedremo cosa bisogna sapere prima di iniziare a giocare

Mancano solo pochi mesi alla nuova data di uscita di Dying Light 2: Stay Human, il che inizia a mettere hype ai fan dell’IP sugli zombie. Questo sequel è stato originariamente rivelato all’E3 2018, nel giubilo generale, ma solo oggi ha una data di uscita. Techland promette 100 ore di contenuti, con una campagna di 15-20 ore, e da quanto emerso dalle prime immagini il gioco promette davvero benissimo. Per questo motivo, oggi vogliamo darvi alcune dritte su cosa bisogna sapere per iniziare Dying Light 2 col piede giusto.

Data di release e piattaforme

Iniziamo dalla notizia più recente. La data di uscita di Dying Light 2 è stata ritardata ancora una volta, dopo il primo spostamento dall’inverno 2021. La data definitiva del gioco pare essere il 4 febbraio 2022. Questo è solo l’ultimo ritardo per il gioco, che dalla sua prima finestra della primavera 2020 venne rimandato fino al Dicembre 2021. Successivamente il secondo ritardo, ma pare la data sia stata finalmente fissata e definitiva. Questo, inoltre, è stato il secondo ritardo per il gioco, che inizialmente era previsto per un rilascio nel 2019. Per quanto riguarda le piattaforme invece, Dying Light 2 arriverà su Xbox One, Xbox Series X, PC, PS5, PS4 e anche su Nintendo Switch.

Time-shift – Dying Light 2: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Ambientato 15 anni dopo l’apocalisse zombie, troviamo una civiltà ancora più decaduta. Tra risorse scarseggianti e ambienti decisamente ostili, il mondo che si esplora è un luogo duro e brutale. In Dying Light 2: Stay Human, si dice che la civiltà sia “ricaduta nel Medioevo”, il che si riflette nell’ambientazione di The City. Con un mondo aperto da esplorare che mescola edifici urbani moderni con l’architettura medievale, i giocatori avranno la possibilità di utilizzare le abilità di parkour insieme a un rampino e un parapendio per farvi strada.

Per quanto riguarda il personaggio principale, l’ultimo aggiornamento ha rivelato che si giocherà nei panni di un “pellegrino errante” chiamato Aiden Caldwell che “serve come collegamento tra gli insediamenti”. Si dice che Caldwell sia motivato dalla promessa di scoprire i segreti del proprio passato e trovare “quello che ha perso”. Lungo la strada ci si imbatterà un gruppo di veterani della sopravvivenza conosciuti come i Night Runners che aiutano le persone, così come tante e diverse fazioni.

Gameplay e novità – Dying Light 2: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Insieme alla notizia di una data di uscita ufficiale, Techland ha anche rivelato il nuovo titolo del survival horror. Ora chiamato Dying Light 2: Stay Human, lo sviluppatore ci ha dato un nuovo sguardo ad un po’ di gameplay nell’ultimo trailer, oltre a descrivere in dettaglio alcune delle meccaniche che possiamo aspettarci, in un recente post sul blog PlayStation. Con un mondo pieno di “combattimenti brutali e incontri inaspettati”, affronterete nemici impegnativi facendo uso di un buon mix tra di abilità di combattimento, crafting e strategia. Inoltre, in The City incontrerete una serie di abitanti caratterizzati profondamente dalle loro opinioni e relazioni personali. Di conseguenza, con le fazioni che si contendono il potere, ogni decisione che prendete influenzerà il mondo intorno a voi.

Sopravvissuti, Pacificatori e Rinnegati sono le tre diverse fazioni di The City che lottano per mantenere una posizione. Ogni fazione ha le proprie motivazioni e diversi approcci: i Sopravvissuti lavorano per stabilire zone sicure e cercano di adattarsi a qualsiasi situazione. I Peacekeepers sono descritti come “soldati leali che vogliono imporre la loro versione della legge e dell’ordine”. Infine, i Rinnegati sono costituiti da ex prigionieri che servono un “colonnello spietato” e cercano di governare la città. Starà a voi decidere chi aiutare e chi combattere. Al di fuori delle fazioni, inoltre, dovrete anche fare i conti con banditi e fuorilegge che non hanno alcun interesse a lavorare con voi. Tra abilità di parkour migliorate e interessante approcci tattici, il trailer del gioco mostra come la prossima avventura offrirà una serie di abilità diverse per soddisfare il vostro stile di gioco preferito.

Concept – Dying Light 2: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Non si può avere un gioco chiamato Dying Light 2 senza avere come grandi protagonisti i non-morti. GamesRadar+ ha avuto il primo grande scoop sui cadaveri ambulanti con il concept art esclusivo che vi lasciamo di seguito, che mostra un nuovo nemico chiamato Peacekeeper. Più recentemente, l’ultimo trailer di gameplay ci ha dato un assaggio di alcune delle altre minacce non-morte che dovremo affrontare. “Abbiamo questo intero ciclo di vita degli infetti nel gioco” spiega Tymon Smektała, Lead Game Designer di Dying Light 2.

“Gli infetti iniziano come Viral, cioè qualcuno che è stato appena morso e appena infettato, quindi mostrano ancora tracce di umanità risultando sono molto veloci e pericolosi. Poi si trasformano in quelli che noi chiamiamo Biters, che sono i vostri normali zombie; infetti che si muovono lentamente e che cercheranno di afferrarvi. Se i Biters rimangono al sole per un lungo periodo di tempo o sotto una luce UV, si trasformano in Degenerati; zombie in decomposizione molto deboli, quindi non troppo pericolosi a conti fatti. Infine, c’è un diverso percorso di evoluzione per gli infetti che si trasformano in Volatili, che sono i predatori notturni più pericolosi ed estremi. Se li vedi, devi solo scappare: non c’è modo di combatterli”.

Come se non bastasse Techland ha anche rilasciato dei concept art che mostrano un parco a tema in rovina. “I giocatori possono plasmare il mondo di Dying Light 2. Le scelte dei giocatori influenzeranno intere regioni, distretti, aree di The City. Dying Light 2 vi costringerà spesso a prendere decisioni sul momento, e il risultato può essere inaspettato. Il parco a tema, una volta un quartiere vivace e animato, ora si trova in rovina. L’attrazione Octopus sovradimensionata rispecchia la famosa ruota panoramica di Pripyat, vicino a Chernobyl”.

Tanto RPG – Dying Light 2: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Una delle cose più interessanti del reveal di Dying Light 2, è stato l’annuncio della collaborazione di Chris Avellone. Avellone è un famoso scrittore di giochi noto per il suo lavoro su moltissimi RPG, da Divinity: Original Sin 2 a Fallout: New Vegas, ed ha assistito Techland nella progettazione della storia del gioco, ora molto più ambiziosa rispetto al primo capitolo. In Dying Light 2, la trama è un’entità organica che si può tessere in più direzioni, a seconda di come si decide di rispondere alle situazioni nell’apocalisse zombie. A sua volta, le proprie azioni influenzeranno il mondo intorno, dal livello di minaccia della sua popolazione alla scarsità delle sue risorse. In una recente intervista, il leader designer di Dying Light 2 ha spiegato come Dying Light 2 reagisce alle vostre buone e cattive decisioni, e di come il gioco permetta alcuni modi per rimediare ai propri errori.

“Penso che la cosa più grande sarà la capacità di cambiare il mondo intorno a te. Il momento in cui prendi una decisione o compi qualche azione nel gioco e vedi che il mondo è cambiato, vedi che tipo di potere ti diamo, dalle azioni alle decisioni che prendi”, dice Tymon Smektala, Lead Designer di Dying Light 2. “Quindi a volte, nei momenti cruciali per la narrazione, ti offriamo la possibilità di ripensare e realizzare che forse quello che hai deciso di fare non era la cosa che volevi davvero fare. In alcuni casi ti diamo la possibilità di riscrivere quelle decisioni tramite missioni extra e altro, per sistemare le cose che pensi di aver sbagliato”.

Mondo di gioco – Dying Light 2: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Partiamo con il dire che il mondo di gioco sarà quattro volte più grande del precedente. Il mondo di Dying Light 2 sarà pieno di strutture abbandonate, che non sono solo buone per il combattimento e le sfide di parkour, ma possono anche essere altamente funzionali. Alcune di esse, con una piccola spinta, possono diventare panetterie, fattorie di zucche, scuole e altri elementi di costruzione. “Quando ripristini una struttura abbandonata, questa diventa un edificio funzionale“, ha spiegato Tymon Smektala. “Inizia ad offrirti un sacco di nuove opportunità. Potrebbero esserci venditori che ti offrono oggetti unici o forse alcune missioni o nuovi oggetti da collezione, o forse NPC con cui puoi parlare che di solito portano a nuove avventure”.

È possibile ripristinare i campi di addestramento, per esempio, che possono darvi la possibilità di testare armi esotiche o prendere parte a bizzarri percorsi di combattimento che vi permettono di usare le vostre abilità in situazioni folli ed estreme.

Hype?

Bene amici, questo è cosa sapere dalla A alla Z, prima di iniziare a giocare Dying Light 2: Stay Human. L'attesa sta finalmente per terminare e, dalle ottime premesse, l'hype inizia a farsi sentire.