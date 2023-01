Star Wars Jedi Survivor: svelati i requisiti PC

I requisiti per la versione PC di Star Wars Jedi: Survivor sono stati finalmente rivelati. Scopriamo i dettagli in questa news

Dopo un susseguirsi di diversi rumor, il nuovo titolo di Respawn Entertainment è stato ufficialmente annunciato con un trailer dedicato, nel corso della cerimonia dei TGA 2022. Visto il successo del primo capitolo (del quale trovate a questo link la nostra recensione in merito) è facile intuire quanto i fan di tutto il mondo fossero in trepidante attesa di un sequel, il quale, come specificato nell’annuncio ufficiale, arriverà fra soltanto un paio di mesi. Nel frattempo la software house ha da poco svelato i requisiti per la versione PC di Star Wars Jedi: Survivor.

Ecco i requisiti PC per Star Wars Jedi: Survivor

Se siete fra gli utenti interessati ad acquistare e giocare Star Wars Jedi: Survivor su PC ora potete iniziare a scaldare i motori delle vostre macchine, in quanto i requisiti richiesti per far girare la nuova avventura di Cal Kestis sono stati da poco resi noti online. Il titolo sarà rilasciato in tutto il mondo il prossimo 17 marzo, su Steam, Xbox Series X/S, PS5, mentre sembra non essere previsto un rilascio su console della precedente generazione.

Secondo quanto dichiarato, le specifiche tecniche minime che il vostro computer dovrà avere sono: 8 GB di RAM, una CPU Intel Core i7-7700 o una AMD Ryzen 5 1400, ed una GTX 1070 o una Radeon RX 580. Invece le specifiche tecniche consigliate sono: 16 GB di RAM, CPU Intel Core i5 11600 K o AMD Ryzen 5 5600X, con una RTX2070 o RX 6700 XT. Entrambe le configurazioni richiederanno infine DirectX 12 e ben 130 GB di memoria disponibili.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di mettere le mani su questo titolo e scoprire cosa ha da offrire?