Dell al CES 2023: presentati l’Alienware Gaming Monitor a 500Hz

Dell presenta al CES 2023 il refresh rate più veloce al mondo di 500 Hz su un monitor gaming Fast IPS Alienware e potenzia il desktop Aurora R15

Alienware (qui per maggiori info) abbatte nuove barriere con l’introduzione della frequenza di aggiornamento più veloce al mondo di 500Hz. Parliamo del monitor da gioco Fast IPS e dell’evoluto desktop da gioco Aurora R15 con tecnologia AMD. Questi progressi nel settore dei display e dei desktop aumentano il vantaggio competitivo di Alienware. Dopo gli incredibili aggiornamenti del portafoglio dello scorso anno, ci avviamo a tutta velocità verso il 2023 senza alcun segno di rallentamento.

Ecco il gaming monitor Alienware 500Hz premiato con il CES 2023 Innovation Award e vincitore del Best of Innovation

Dell ha presentatao il monitor con la frequenza di aggiornamento più veloce al mondo, pari a 500Hz, ovvero il monitor da gioco Alienware 500Hz (AW2524H). Il vincitore del CES 2023 Innovation Award e Best of Innovation, offre la velocità di classe mondiale richiesta dai campioni di oggi. Con una risoluzione di 24,5 pollici ad alta definizione (FHD) e una frequenza di aggiornamento supersonica di 500 Hz overcloccata (480 Hz nativi) su un pannello Fast IPS. Questo display d’élite offre una velocità di fotogrammi incredibile per offrire una chiarezza di movimento sbalorditiva nei giochi ad alta velocità e aiutare i giocatori a conquistare la vittoria.

Caratteristiche

Progettato per i giocatori altamente competitivi, il monitor da gioco da 500 Hz offre anche nuovi elementi funzionali. Come il gancio per le cuffie a scomparsa integrato e la nuova struttura della base esagonale che occupa un ingombro ridotto. In modo da poter posizionare la tastiera e il mouse da gioco a proprio piacimento e concentrarsi solo sulla vittoria della concorrenza. Il design migliorato si è basato sul feedback dei giocatori professionisti di esports (compresi quelli del Team Liquid) e della comunità di giocatori Alienware. Prestazioni e velocità vincono le partite e con il monitor da gioco a 500 Hz il vostro gioco sarà completamente ottimizzato per consentire reazioni in una frazione di secondo per i momenti più importanti. Contribuisce a eliminare la sfocatura e l’effetto ghosting nelle immagini in rapido movimento grazie alla latenza ultra-ridotta con un tempo di risposta GtG di 0,5 ms. In modo da poter giocare in tutta tranquillità sapendo che i pixel funzionano al massimo del loro potenziale, consentendo a voi di fare lo stesso. Questo display si basa sull’eredità esistente della linea Alienware, offrendo miglioramenti specifici per i giocatori competitivi che desiderano superare la concorrenza.

Dettagli sul gaming monitor Alienware presentato al CES 2023

Il monitor da gioco a 500 Hz di Alienware è dotato di serie del Reflex Analyzer di NVIDIA. Questo consente ai giocatori di catturare la latenza end-to-end del sistema e di ottenere una misura precisa delle prestazioni del PC. Lo straordinario pannello IPS è inoltre dotato di copertura del colore sRGB 99% e di VESA DisplayHDR 400 per angoli di visione più ampi. Questi offrono colori accurati e uniformi e immagini vibranti e realistiche per migliorare l’intera esperienza di gioco. Questo monitor audace ed espressivo è anche dotato di:

Certificazione NVIDIA G-SYNC , che contribuisce a garantire un gameplay fluido e senza strappi per le schede grafiche di oggi e di domani

, che contribuisce a garantire un gameplay fluido e senza strappi per le schede grafiche di oggi e di domani Soluzione hardware ComfortView Plus certificata TUV , che riduce la luce blu dannosa mantenendo i colori fedeli alla realtà

, che riduce la luce blu dannosa mantenendo i colori fedeli alla realtà Illuminazione AlienFX, che consente una retroilluminazione completamente personalizzabile per adattarsi all’estetica della vostra postazione di combattimento

Gaming monitor presentati al CES 2023: ecco Alienware Aurora, che accoglie i processori AMD Ryzen serie 7000

Annunciato qualche mese fa, il modello di punta Aurora R15 di Alienware è progettato con curve espressive e una forma iconica e scolpita che racchiude prestazioni potenti. Originariamente configurato con processori Intel Core serie K di 13a generazione, l’ultimo Aurora offre ora processori AMD Ryzen serie 7000 e processori Intel 13a generazione 65W per desktop. Più avanti nel corso dell’inverno, introdurremo anche le opzioni di grafica AMD Radeon 7000 Series. Aurora mette in mostra un interno pulito e organizzato attraverso porte laterali trasparenti con fino a 8 zone di illuminazione AlienFX. Queste risplendono piacevolmente sui potenti componenti interni. Disponibile in due colorazioni molto apprezzate dai fan, Lunar Light e Dark Side of the Moon. L’Aurora R15 è stato progettato a 360 gradi per apparire davvero straordinario da qualsiasi angolazione.

Premiato al CES 2023

Vincitore del CES 2023 Innovation Awards, questo splendido sistema è dotato di aggiornamenti dell’architettura orientati alle prestazioni che supportano le tecnologie grafiche e di processore di ultima generazione. La generazione R15 di desktop Aurora ha uno chassis riprogettato per il flusso d’aria, il raffreddamento e le prestazioni. Progettato per affrontare componenti di gioco più potenti per la migliore esperienza di gioco desktop possibile.

Alienware lancia la linea di abbigliamento Interstellar

Alienware offre ai fan l’opportunità di esprimere la propria passione per il marchio e lo stile di vita del gioco con capi di abbigliamento di qualità superiore. Progettata all’insegna del comfort, l’estetica iconica del marchio Alienware offre ai fan più fedeli e agli appassionati di videogiochi un modo discreto per rappresentare il marchio. Con design minimalisti su cappelli, magliette e felpe con cappuccio.

Prezzi e disponibilità dei monitor gaming e dei prodotti presentati al CES 2023

Aurora R15 disponibile dall’ 1/5/23 . Alienware Aurora R15 con processori AMD Ryzen 7000 a partire da $1.599 (USA), $2.199 (CA). Alienware Aurora R15 con processori Intel 13th Gen a partire da $1.599 (USA), $2.199 (CA). Verso la fine dell’inverno sarà anceh disponibile l’Alienware Aurora R15 con grafica AMD Radeon 7000 . I prezzi saranno condivisi in prossimità della disponibilità.

. Alienware Aurora R15 con processori AMD Ryzen 7000 a partire da $1.599 (USA), $2.199 (CA). Alienware Aurora R15 con processori Intel 13th Gen a partire da $1.599 (USA), $2.199 (CA). . I prezzi saranno condivisi in prossimità della disponibilità. Monitor da gioco a 500 Hz. I prezzi del monitor da gioco Alienware 500Hz (AW2524H) saranno annunciati in prossimità della data di spedizione, prevista per il primo trimestre del 2023.

I prezzi del monitor da gioco Alienware 500Hz (AW2524H) saranno annunciati in prossimità della data di spedizione, prevista per il primo trimestre del 2023. Linea di abbigliamento disponibile dal 17 Gennaio 2023 (solo in Nord America). La felpa con cappuccio e zip disponibile al prezzo di 100,00 dollari. Felpa con cappuccio al prezzo di 90,00 USD. Maglietta disponibile al prezzo di 40,00 USD. Cappello snapback al prezzo di 30,00 USD.

E voi? Cosa ne pensate di questo monitor gaming Alienware ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).