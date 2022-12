TGA 2022: annunciato Star Wars Jedi Survivor con data d’uscita e gameplay trailer

Durante i The Game Awards 2022 sono stati mostrati tantissimi nuovi giochi tra cui Star Wars Jedi: Survivor con un trailer tutto da scoprire

Dopo che è trapelata di recente su Steam per qualche secondo la data d’uscita di Star Wars Jedi: Survivor, Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno finalmente rivelato la nuova avventura ambientata nell’universo di Star Wars con il trailer d’annuncio. Il primo video gameplay del titolo è stato rivelato ai The Game Awards 2022 con sequenze di gioco decisamente adrenaliniche. Inoltre, come ciliegina sulla torna è stata svelata a fine video la data d’uscita, fissata per il 17 marzo 2023.

Il trailer di Star Wars Jedi Survivor lascia a bocca aperta!

Star Wars Jedi Survivor è ambientato cinque anni dopo il primo gioco e nel trailer possiamo vedere il protagonista Cal Kestis che ritorna in azione con nuove mosse da sferrare e molto altro. Oltre a rallentare il tempo, potrà afferrare forzatamente uno Stormtrooper e usare il suo blaster per sparare ad altri nemici. Inoltre, avremo la possibilità di affrontare nuovi nemici di zecca e Cal non si farà cogliere impreparato. Il protagonista avrà alcune nuove abilità con la spada laser per annientare i nemici. Ad esempio, potrà lanciare la sua spada laser a doppia lama per tagliare più nemici di fila.

Nel trailer, Cal sembra che potrà utilizzare la spada laser di Kylo Ren da The Force Awakens e apparentemente funziona come un’arma a due mani. C’è anche un altro NPC che si unisce alla sua avventura che lo aiuterà in combattimento. Ricordiamo che Star Wars Jedi: Survivor arriverà su Xbox Series X/S, PS5 e PC. Non ci resta che attendere maggiori dettagli da parte di EA nei prossimi mesi per saperne di più.

Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi