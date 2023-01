Dell: ecco gli ultimi annunci al CES 2023 su monitor e periferiche

Dell Technologies ha presentato al CES 2023 i suoi nuovi monitor e periferiche di collaborazione “World’s First”. Massimizza la produttività con il primo monitor 6K con IPS Black e la prima tastiera certificata Zoom al mondo

Indipendentemente dal luogo in cui si lavora, la tecnologia rimane un punto fermo per facilitare le esperienze produttive e collaborative dei dipendenti. Al centro c’è l’esperienza complessiva del PC, guidata in gran parte da un intero ecosistema di dispositivi che avvicinano i dipendenti ai loro team ed ai clienti. Da oltre il 50% dei dipendenti intervistati in un recente studio di Dell-Forrester, si evince c he i nuovi prodotti della famiglia UltraSharp promettono di migliorare le prestazioni e l’esperienza da cui dipendete.

Nuovi monitor e periferiche Dell presentati al CES 2023

Dell (qui per maggiori info) alza la posta in gioco con un’altra innovazione nel campo dei display. Il primo monitor al mondo con risoluzione 6K e tecnologia IPS Black che offre un contrasto più elevato e neri più profondi. Completamente compatibile con i sistemi operativi Windows e Mac, il monitor Dell UltraSharp 32 6K (U3224KB) alza il livello con dettagli, nitidezza e accuratezza dei colori eccezionali. Ciò grazie alla straordinaria risoluzione 6K e VESA DisplayHDR 600 per i professionisti attenti ai dettagli come grafici, ingegneri e data scientist, dove ogni pixel conta. Con il 150% di pixel in più sulla risoluzione 6K rispetto alla 4K, il nuovo monitor UltraSharp 32 6K offre dettagli e chiarezza in più ai set di dati e ai grafici. Ma non si tratta solo di risoluzione 6K. L’inclusione della tecnologia IPS Black si traduce in un aumento della profondità degli oggetti scuri, anche in ambienti bui, e in colori accurati ad ogni angolazione. Lo studio Hot Tech recentemente commissionato da Dell ha rivelato che i monitor con tecnologia IPS Black offrono livelli di nero fino al 41% più profondi. Oltre ad una precisione dei colori fino a 1,2 volte migliore rispetto agli IPS convenzionali soprattutto nella visualizzazione dei grigi bassi.

Caratteristiche

Il monitor UltraSharp 32 6K è ideale anche per gli utenti che desiderano eccellenti capacità di videoconferenza, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. È dotato di una webcam 4K HDR a doppio guadagno integrata e offre l’inquadratura automatica, la regolazione della luce e una maggiore chiarezza. Ed ancora SafeShutter automatico, microfono con cancellazione dell’eco e doppi altoparlanti da 14W per un’esperienza di collaborazione intelligente e più sicura. Per ridurre l’uso dei cavi e mantenere l’ufficio pulito e ordinato, la funzione pop-out integrata nella parte anteriore offre un accesso intuitivo e facile alle porte per collegare facilmente accessori e dispositivi. Grazie a DisplayPort 2.1, che garantisce una trasmissione delle immagini senza problemi e senza compressione, le immagini possono essere trasferite senza problemi. Infine, la connettività ThunderboltTM 4, insieme all’Extended Power Range, garantisce un’erogazione di potenza fino a 140 W. Consentendo di caricare e connettersi a workstation più potenti.

Monitor e periferiche Dell presentati al CES 2023: più potenza di produttività

Per i creativi e gli utenti aziendali che non necessitano di una risoluzione 6K, son stati introdotti anche due nuovi monitor UltraSharp per soddisfare le vostre esigenze quotidiane. Il primo monitor curvo WQHD con tecnologia IPS Black, il monitor Dell UltraSharp 34 Curved USB-C Hub (U3423WE). Questo consente di collegare e visualizzare contenuti da due PC utilizzando le funzioni Picture-by-Picture (PBP) e Picture-in-Picture (PIP). Godendo al contempo di un audio chiaro grazie ai doppi altoparlanti da 5W integrati. Un concentrato di produttività e un sogno di collaborazione. Questo è il monitor Dell UltraSharp 43 4K USB-C Hub (U4323QE) consente di collegare un PC al monitor e di suddividerlo in più partizioni dello schermo (fino a quattro). Nonché di collegare fino a quattro PC diversi al monitor, di visualizzare tutti e quattro gli ingressi e di passare da uno all’altro utilizzando KVM.

Sostenibilità dei monitor Dell

Per rimanere fedeli alla propria missione, nel progettare i monitor, Dell adotta un approccio su tre fronti:

cosa c’è all’interno dell’imballaggio cosa c’è intorno all’imballaggio il rispetto degli standard di etichettatura ecologica ambientale, seguendo determinati obiettivi per il 2030.

Questi monitor contengono fino all’85% di plastica riciclata post-consumo e fino al 90% di alluminio riciclato. Vengono inoltre spediti in componenti di imballaggio selezionati realizzati con materiali riciclati fino al 90%. Dell continuerà a impegnarsi per ottenere la certificazione ENERGY STAR, EPEAT e TCO Edge.

In arrivo oltre ai monitor le nuove periferiche innovative presentate al CES 2023

Il 2022 è stato un anno importante per Dell. Il 2023 sarà ancora più importante, perché ci si concentrerà sull’introduzione sul mercato di un maggior numero di periferiche per migliorare l’esperienza complessiva del PC. L’anno si aprirà con la prima tastiera al mondo certificata Zoom6, la Dell Premier Collaboration Keyboard (KB900). Il suo design elegante è dotato di controlli tattili dedicati per gestire facilmente le chiamate Zoom. Consentendo di attivare e disattivare il microfono, passare da un video all’altro, condividere facilmente lo schermo e visualizzare il pannello di chat. Rimanete in linea con le vostre esigenze grazie a funzioni come la retroilluminazione intelligente con rilevamento di prossimità della mano. Ed ancora 15 tasti programmabili e la ricarica rapida tramite USB-C in un minuto per un’intera giornata di durata della batteria. O fino a 20 giorni con una singola batteria.

Mouse MS900

Abbinate alla tastiera il nuovo mouse Dell Premier Rechargeable Mouse (MS900), caratterizzato da un design studiato e da una comoda impugnatura. Questo mouse è dotato di un sensore track-on-glass che consente di lavorare senza problemi praticamente su qualsiasi superficie. Mentre lo scorrimento avanzato a quattro direzioni garantisce un’esperienza di navigazione più intuitiva. È possibile passare da un dispositivo all’altro e regolare la velocità, il tracciamento (fino a 8K dpi) e la precisione con Dell Peripheral Manager. Senza più preoccuparsi della durata della batteria. Il mouse offre mezza giornata di utilizzo con una ricarica rapida USB-C di un minuto e fino a tre mesi di autonomia con una ricarica completa. Entrambi i dispositivi sono più sicuri e senza interruzioni grazie alla connettività Dell Pair con un solo clic e la trasmissione è crittografata per garantire la sicurezza dei dati.

Disponibilità dei monitor e periferiche Dell mostrati al CCES 2023

Sentitevi ispirati e motivati con questi nuovi dispositivi che aumentano la produttività e la collaborazione. Il monitor Dell UltraSharp 32 6K (U3224KB) sarà disponibile nella prima metà del 2023. Mentre il monitor Dell UltraSharp 34 Curved USB-C Hub (U3423WE) e il monitor Dell UltraSharp 43 4K USB-C Hub (U4323QE) saranno disponibili il 31 Gennaio 2023. La tastiera Dell Premier Collaboration Keyboard (KB900) e il mouse Dell Premier Rechargeable Mouse (MS900) saranno disponibili il 31 Gennaio 2023 o in bundle l’11 Maggio 2023.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi monitor 6K ed accessori per PC di Dell ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).