Skate 4 protagonista di un nuovo teaser dietro le quinte

I ragazzi di Full Circle hanno, tenendo fede alla parola data, hanno diffuso un video teaser dietro le quinte del loro atteso Skate 4

Nella giornata di ieri vi abbiamo comunicato come Skate 4 salterà l’appuntamento con l’EA Play Live 2021, ma sempre nella stessa news indicavamo come i ragazzi di Full Circle, nonostante l’assenza nel corso dell’evento streaming, promettessero di diffondere qualche piccola novità sul loro atteso gioco. E dato che ogni promessa è debito, il tram è stato davvero di parola, e ha da pochissimo diffuso un breve teaser video dietro le quinte, che sebbene non mostri scene di gameplay (il titolo è ancora nelle fasi preliminari dello sviluppo), lascia intravedere qualcosa relativamente ad altri aspetti della produzione.

Skate 4: teaser video dedicato al dietro le quinte dello sviluppo

Tra gli elementi a colpire maggiormente l’attenzione all’interno del filmato, che vi proponiamo all’interno della news, abbiamo alcune scene dedicate al processo di motion capture, in aggiunta a commenti relativi alla natura open world del gioco, che lo rende simile a Skate 2. Altri aspetti del video fanno accenno alla possibilità di giocare assieme ad altre persone, così da far ipotizzare la presenza di una qualche componente multiplayer (competitiva e cooperativa). Insomma, si tratta davvero di un piccolo assaggio del gioco, ma vi avevamo comunque consigliato di tenere basse le aspettative attorno alla sorpresa che avevano in cantiere i membri di Full Circle.

E nulla di più verrà rivelato dalla stessa Electronic Arts, che già nel corso di un’intervista rilasciata a PC Gamer, tramite un portavoce della compagnia ha confermato come il gioco sia ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, e pertanto non è possibile sbilanciarsi in merito alla conferma di eventuali feature. Pertanto, per avere conferma di tutte le supposizioni avvalorate dai fan, che spaziano dalla presenza dell’always online al multiplayer, toccherà attendere qualche comunicazione ufficiale.

Soddisfatti di quanto Full Circle ha svelato? Fateci sapere la vostra tramite la sezione dei commenti, qua su tuttoteK, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.