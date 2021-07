EA Play Live: non ci saranno Mass Effect e Dragon Age

All’EA Play Live di fine mese non vi saranno aggiornamenti riguardo ai franchise Mass Effect o Dragon Age: a dare questa notizia è stato proprio il team che ha firmato entrambe le saghe, ovvero la software house canadese BioWare

L’annuncio riguardante la mancata presenza all’evento EA Play Live di Mass Effect e Dragon Age è giunto tramite l’account Twitter ufficiale di Bioware. Stando alle poche parole del post pubblicato su quest’ultimo, infatti, il team sarebbe attualmente al lavoro proprio su entrambi i franchise e, per questo, sembrerebbe non avere novità effettive da mostrare. La scelta di non presentare nulla in quest’occasione potrebbe quindi essere dovuta al desiderio della software house di avere informazioni più definite e precise da fornire riguardo a serie videoludiche così attese.

EA Play Live: niente Mass Effect e Dragon Age

La notizia giunta tramite l’account Twitter di BioWare riguardante l’assenza all’evento EA Play Live di saghe come Mass Effect e Dragon Age potrà deludere i fan di queste ultime, che avevano probabilmente sperato nell’evento proprio per ricevere aggiornamenti sulle ultime novità e sui prossimi capitoli. Una decisione simile potrebbe semplicemente essere dovuta al desiderio del team di evitare di mostrare nuovamente soltanto generici trailer CG o sequel ancora senza titoli definitivi, nel tentativo di sfruttare il tempo a disposizione per realizzare contenuti capaci di soddisfare i fan delle due serie.

Nonostante questa mancanza di novità riguardo alle due saghe precedentemente riportate e l’assenza di BioWare all’evento EA di fine mese, la software house non rimarrà in silenzio a lungo: il team ha infatti annunciato l’arrivo, nel corso dell’anno, di nuovi contenuti MMO per l’MMORPG risalente al 2011 Star Wars: The Old Republic. Per quanto riguarda le saghe di Mass Effect e Dragon Age invece non rimane che attendere ulteriori novità.

