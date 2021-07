Game Pass: annunciati i nuovi giochi

Game Pass si amplia con i nuovi giochi di cui vi parliamo in questa news, si prospettano settimane intense per il gaming secondo Microsoft

Le temperature tornano a salire, soprattutto quelle videoludiche: Microsoft ha appena alzato il sipario sui nuovi giochi che saranno aggiunti alla già corposissima offerta contenutistica di Xbox Game Pass. A partire da oggi, e procedendo fino al termine del mese corrente, nuovi allettanti titoli inizieranno a figurare nel catalogo del servizio in abbonamento della casa di Redmond. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Game Pass: i nuovi giochi riservano diverse sorprese

I nuovi giochi di Xbox Game Pass riservano diverse sorprese degne di nota. A partire da oggi 20 luglio saranno disponibili Battlefield V (Cloud, EA Play) e Cris Tales (Cloud, Console e PC). Il 22 luglio sarà la volta di Atomicrops (Cloud, Console e PC), Raji An Ancient Epic (Cloud, Console e PC) e Last Stop (Cloud, Console e PC). Dal 26 luglio toccherà invece a Blinx The Time Sweeper (Cloud e Console), Crimson Skies High Road to Revenge (Cloud e Console) e, per concludere in bellezza il 27 luglio arriva Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X/S. Il 29 luglio debutterà nel catalogo anche Lethal League Blaze (Cloud, Console e PC), Omno (Cloud, Console e PC), Project Wingman (PC) e The Ascent (Cloud, Console e PC).

A partire dalla giornata odierna, inoltre, arriveranno 14 giochi Touch Controls per il Cloud, ve li proponiamo di seguito in quest’elenco:

Cities Skylines

Darkest Dungeon

Fable Anniversary

Fable II

Fable III

Fuzion Frenzy

Gonner2

Joy Ride Turbo

Outlast 2

Steep

The Bard’s Tale ARPG

The Bard’s Tale IV

The Bard’s Tale Trilogy

The Wild at Heart

In clonclusione, il 31 luglio spariranno da Xbox Game Pass i tre titoli “vecchi”: It Lurks Below (Console e PC), The Touryst (Cloud, Console e PC) e UnderMine (Cloud, Console e PC). Insomma: si prospetta indubbiamente un mese allettante per tutti gli abbonati al servizio di Microsoft che continua ad essere al centro della strategia del colosso.

