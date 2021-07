Genshin Impact: presentato il nuovo personaggio Ayaka con un trailer

Il trailer di Ayaka mostra cosa questo nuovo personaggio può portare nel mondo di Genshin Impact: una benvenuta ventata d’aria fresca!

Figlia di nobile stirpe, Ayaka Kamisato è il nuovo personaggio di Genshin Impact messo in mostra da un trailer ufficiale. Anche in questo caso, come è avvenuto con Kazuha di recente, abbiamo a che vedere con una figura proveniente dalla regione di Inazuma, che avremo modo di esplorare (si spera) a breve. I leak si sono susseguiti a più riprese, e dopo essere sgorgata dal colabrodo anche lei ora la ragazza mostra in un video di presentazione di avere molta tenacia sul campo di battaglia. Non è tutta educazione, la sua: oltre ad aiutare il fratello maggiore Ayato a gestire il regno, ci sa fare anche col…

Ghiaccio a palate: il trailer di Ayaka, nuovo personaggio di Genshin Impact

A livello di gameplay, il trailer del personaggio non mostra granché di ciò che Ayaka è in grado di fare in Genshin Impact. Per fortuna, però, chi ha provato la beta ha avuto modo di constatarne le abilità, partendo dall’attacco normale Kabuki. Questa combo di 5 colpi consuma della stamina, ma in aria può tradursi in una pichiata efficace. Hyouka, l’abilità elementale, infligge danni di tipo ghiaccio scaraventando al contempo i nemici vicini grazie alla sua area ad effetto.

Il ghiaccio sovrasterà il campo di gioco con la sua mossa Elemental Burst, grazie ad una bufera di tornadi gelidi e taglienti. La mossa infligge danni di tipo ghiaccio in combo su ogni nemico toccato. L’ultima esplosione infligge danni elementali con effetto ad area. L’abilità Senho, infine, consente ad Ayaka di muoversi sull’acqua per poi attacare i nemici vicini con una serie di colpi corroborati dall’elemento ghiaccio. L’appuntamento con questa ghiacciolina è fissato per la versione 2.0.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo personaggio da brividi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.