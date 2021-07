Skate 4 salta l’EA Play Live 2021 – Nuove info oggi

Niente EA Play Live 2021 per Skate 4, il nuovo capitolo del franchise annunciato lo scorso anno, ma gli sviluppatori hanno promesso di rilasciare nuova informazioni nella giornata di oggi

Un anno è oramai passato da quando Skate 4, l’attesissimo revival della celebre serie, è stato ufficialmente annunciato, ma da allora i ragazzi di Full Circle (il team dietro al progetto) non hanno rilasciato ulteriori informazioni relative al gioco. Gli appassionati speravano che, data l’imminente vicinanza con l’EA Play Live 2021, il titolo si sarebbe mostrato in tale occasione, ma sembra che le speranze debbano finire per essere spietatamente disattese.

Skate 4: niente EA Play Live 2021, ma nuovi dettagli saranno diffusi oggi

Ad infrangere i sogni di tutti coloro che attendono il nuovo capitolo del franchise, ci hanno pensato gli stessi ragazzi di Full Circle, che attraverso il profilo Twitter ufficiale della produzione, hanno confermato che il loro prossimo lavoro non sarà presente durante l’EA Play Live 2021. L’evento, che si terrà nel corso della settimana, perde dunque uno dei suoi protagonisti più attesi.

Questa una parte del messaggio:

“E’ ancora presto e siamo concentrati per realizzare il tutto al meglio, il che significa che ci vorrà ancora un po’ di tempo. Il nostro obiettivo principale è quello di non bruciare le tappe.”

Detto ciò, fortunatamente, gli sviluppatori hanno promesso di diffondere qualcosa nella giornata di oggi, e sebbene possa trattarsi di qualsiasi cosa, fa piacere sapere che i fan riceveranno qualche update in merito. Di sicuro, stando anche al post, non dovrebbe comunque trattarsi di un qualcosa di estremamente importante, pertanto è bene mantenere basse le aspettative.

Prima di salutarvi, ed invitarvi a rimanere in compagnia di tuttoteK, vi ricordiamo che l’EA Play Live 2021 è in programma per giovedì 22 Luglio, e nei circa 40 minuti di durata sarà dato spazio a giochi come Battlefield 2042, Apex Legends, e Lost in Random. Tra i rumor legati all’evento ne abbiamo anche uno dedicato ad revival di Dead Space, realizzato da Motive.

