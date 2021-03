PlayStation Plus Aprile 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Anche questo Aprile si appresta a regalare agli abbonati al PlayStation Plus una nutrita schiera di giochi diretti a PS4 e PS5: scopriamoli insieme

Aprile dolce dormire recita il popolare detto, ma se si è iscritti al PlayStation Plus non c’è davvero tempo per sonnecchiare, dato che anche in questo quarto mese dell’anno Sony è pronta a deliziare gli iscritti al suo servizio con una nutrita schiera di giochi. A spiccare nel mazzo di offerte è, senza ombra di dubbio, la versione PS5 di una delle nuove uscite più attese della primavera, che segna il ritorno di un personaggio amatissimo, e che sin dal suo debutto sulle scene ha caratterizzato la storia del marchio PlayStation. Comunque, anche gli utenti PS4 troveranno sicuramente di che divertirsi, come dimostra la lista dei titoli svelati da Sony.

Regali di primavera

Il periodo marzolino è stato prevalentemente all’insegna dell’azione, vista la presenza di Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes e Farpoint, a cui si è contrapposta la pacata cervelloticità di Maquette. Salutati i quattro titoli in questione, oltre al frenetico Destruction AllStars, che lascia il servizio dopo due mesi di permanenza, a partire dal prossimo 6 di Aprile, troveremo comunque un nutrito pacchetto di proposte con cui intrattenerci in questi primi assaggi di primavera.

A partire dalla prossima settimana saranno difatti disponibili per il download, Oddworld: Soulstorm (in versione PS5), Days Gone e Zombie Army 4: Dead War. Ovviamente per poterli ottenere gratuitamente sarà necessario essere abbonati a PlayStation Plus, e se ancora non lo siete potete trovare la sottoscrizione a prezzo scontato sulle pagine di Instant Gaming.

Guida i Mudokon verso la libertà nel nuovissimo Oddworld: Soulstorm per PS5, incluso con PlayStation Plus nel mese di aprile! E ottieni anche Days Gone e Zombie Army 4: Dead War per PS4 : https://t.co/jSfcS0FF14 pic.twitter.com/uOqAAwBzf3 — PlayStation Italia (@PlayStationIT) March 31, 2021

Seguimi! – PlayStation Plus Aprile 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Il mese di Aprile prosegue il trend che vede Sony coccolare gli iscritti al proprio servizio, dato che a spiccare nella line-up in questione è la versione PS5 di Oddworld: Soulstorm, il nuovo episodio delle avventure dell’iconico Abe. Seguito del reboot della celeberrima saga iniziata su PS1, il titolo ci catapulterà ancora una volta in una rocambolesca avventura, in cui il nostro Mudokon preferito dovrà sfuggire alle grinfie dei perfidi Glukkon, decisi ancora una volta a trasformare il nostro eroe ed i suoi simili in gustosi snack. In linea con le classiche meccaniche care alla serie, il gioco saprà comunque migliorare ed espandere il gameplay noto ai fan, garantendo anche un notevole balzo tecnologico grazie alle potenzialità hardware di PlayStation 5.

Apocalisse zombie – PlayStation Plus Aprile 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Tra le esclusive più amate dell’era PS4, Days Gone occupa sicuramente un posto di spicco. Il titolo Sony Bend, difatti, ad un esordio un po’ in sordina ha fatto seguire un successo sempre massiccio, frutto del passaparola dei fan ma, soprattutto, anche del buonissimo lavoro svolto dal team di sviluppo. Un open world tutto sommato canonico, ma capace di rapire in pochi minuti grazie al consueto fascino scatenato dalla rodata apocalisse a base di letali zombie. Un’occasione, questa, per tornare a cavallo della motocicletta di Deacon St. John, nel tentativo di sopravvivere, in compagnia di Boozer, Sarah e tutti gli altri personaggi, alle mortali minacce che incombono sugli Stati Uniti tratteggiati dal team di sviluppo.

Vedo (ancora) la gente morta – PlayStation Plus Aprile 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

A dispetto dei profumi della primavera in fiore, l’Aprile per gli iscritti al servizio Sony sembra essere all’insegna dello sgradevole odore della carne in decomposizione. A chiudere il terzetto di titoli proposti agli abbonati, difatti, lo shooter in terza persona sviluppato da Rebellion, che come vuole la tradizione della serie ci metterà al cospetto di una nutrita schiera di creature non morte. Ambientato nell’Europa degli anni ’40, in seguito alla sconfitta di Hitler da parte delle forze della resistenza, saremo catapultati in una nuova ed angosciante campagna cooperativa, fino a 4 giocatori, in cui dovremo sbarazzarci delle aberrazioni in decomposizione.

E con questo termina il nostro speciale dedicato ai titoli di Aprile di PlayStation Plus. Sony ha rispettato tutte le vostre aspettative? Siete soddisfatti di quello che il colosso nipponico ha in serbo per voi? Quale è il gioco che non vedete l’ora di provare? Siamo curiosi di sapere le vostre impressioni, pertanto vi invitiamo a condividerle con noi attraverso la sezione dei commenti, come sempre qua, su tuttoteK.