Realme GT Neo e V13 5G annunciati ufficialmente

Realme ha deciso di introdurre due nuovi smartphone di fascia media per il solo mercato cinese, parliamo del Realme GT Neo e Realme V13 5G

Il Realme GT Neo, il primo della doppietta appena introdotta dall’azienda cinese, rappresenta la versione economica del Realme GT presentato ad inizio Marzo. Se dal punto di vista estetico non ci sono grandi differenze, ciò che diversifica l’offerta è da ricercarsi nell’hardware. A cominciare dal SoC, il Dimensity 1200 di MediaTek supportato fino a 12GB di memoria RAM (in base al modello che si sceglie) e fino a 256GB di memoria ROM di tipo USF 3.1. Il Realme V13 5G monta invece un SoC Dimensity 700 di MediaTek abbinato ad 8GB di memoria RAM e fino a 256Gb di memoria ROM di tipo UFS 2.1 espandibile grazie alla presenza dello slot MicroSD.

Realme GT Neo: scheda tecnica

Vediamo la dotazione hadware di questo dispositivo nel dettaglio:

Display: Super AMOLED da 6,43″ con risoluzione 2400 x 1080 e refresh rate fino a 120 Hz , sensore di impronte digitali integrato ;

da con risoluzione 2400 x 1080 e refresh rate fino a , ; CPU: SoC MediaTek Dimensity 1200 ;

; RAM: 6GB/8GB/12GB ;

; ROM: 128GB/256GB ;

; fotocamera posteriore: principale da 64MP (sensore Sony IMX682); 8MP , abbinato all’ottica grandangolare da 119°, 2MP , abbinato all’ottica macro;

(sensore Sony IMX682); , abbinato all’ottica grandangolare da 119°, , abbinato all’ottica macro; fotocamera anteriore: 16MP ;

; connettività: dual-SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS), NFC, jack audio 3,5mm ;

; batteria: 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida 50W ;

con supporto alla ricarica rapida ; dimensioni: 158,5 x 73,3 x 8,4 mm;

x x mm; peso: 179 g;

g; colori: Final Fantasy, Geek Silver, Hacker Black ;

; OS: Realme UI 2.0 basato su Android 11 ;

; Prezzo versione da 6GB RAM/128GB ROM: ~240 euro ;

; Versione da 8GB RAM/128GB ROM: ~260 euro ;

; Prezzo versione da 12GB RAM/256GB ROM: ~320 euro

Dalla scheda emerge come il dispositivo sia dotato di un grande display Super AMOLED da 6,43″ FHD+ con un alto refresh rate capace di garantire performance anche in ambito gaming elevate, grazie ad una migliore fluidità delle immagini offerta dal pannello. I 6GB e oltre di memoria RAM garantiranno anche discrete prestazioni durante operazioni in multitasking. Infine il modulo fotografico posteriore composto da 3 obbiettivi, il cui sensore principale da 64MP, garantirà foto di un certo livello.

Realme V13 5G: scheda tecnica

Sotto la scocca del device più economico abbiamo:

Display: IPS da 6,5″ con risoluzione 2400 x 1080 e refresh rate fino a 90Hz;

da con risoluzione e refresh rate fino a 90Hz; CPU: SoC MediaTek Dimensity 700 ;

; RAM: 8GB RAM ;

; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna di tipo UFS 2.1 espandibile tramite MicroSD ;

per archiviazione interna di tipo ; fotocamera posteriore: principale da 48MP , sensore da 2MP per il rilevamento della profondità di campo, obbiettivo da 2MP per macro;

, sensore da per il rilevamento della profondità di campo, obbiettivo da per macro; fotocamera anteriore: 8MP ;

; connettività: dual SIM, 5G, GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS), Bluetooth 5.1, jack audio da 3,5mm ;

; batteria: 5000mAh con ricarica a 18W ;

con ricarica a ; dimensioni: 162,5 x 74,8 x 8,5 mm;

x x mm; peso: 185 g;

g; colori: Ash, Azure ;

; OS: Realme UI 2.0 basato su Android 11 ;

; Prezzo versione da 8GB RAM/128GB ROM: ~210 euro ;

; Prezzo versione da 8GB RAM/256GB ROM: ~240 euro

Nonostante il prezzo contenuto è uno smartphone capace di offrire discrete capacità di calcolo. L’immenso schermo IPS da 6,5″ permetterà un’agevole fruizione di contenuti video in streaming o nella visione di fotografie scattate col modulo posteriore da 48MP. La batteria più capiente da 5000mAh dovrebbe riuscire a coprire un’intera giornata senza troppe difficoltà (inutile dire che dipende dal tipo di utilizzo che fate dello smartphone).

Da sottolineare infine la presenza sia nel Realme GT Neo che nel Realme V13 5G del jack da 3,5mm nonchè del supporto alle reti 5G, permettendo così una elevata velocità di navigazione ad internet.

