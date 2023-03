Nintendo Switch Online: arrivano Xevious e Kirby’s Dream Land 2

La pallina rosa e uno shoot-em-up entrano nel bar di Nintendo Switch Online: arrivano a sorpresa i titoli Xevious e Kirby’s Dream Land 2

Non sono i soli giochi interessati, ma non ci aspettavamo che Nintendo Switch Online allentasse la presa con il suo contagocce: dopo Metroid Fusion, ora per gli abbonati arrivano anche Xevious e Kirby’s Dream Land 2. I titoli interessati sono in realtà quattro, partendo da un buon simulatore di biliardo. Data East ci propone infatti Side Pocket, con il quale gli iscritti godranno di un pratico tavolo da biliardo virtuale aggiornando l’app di Super Nintendo. Parlando del Game Boy, invece, la famelica pallina rosa di HAL è in buona, anzi, squisita compagnia con Burgertime Deluxe, ibrido tra puzzle-game e platformer senza salti, nonché antesignano del recente BurgerTime Party.

Xevious, Kirby’s Dream Land 2, Side Pocket e BurgerTime Deluxe: una line-up di tutto rispetto per Nintendo Switch Online

Parliamo ora dei due pezzi forti di Nintendo Switch Online, partendo da Kirby’s Dream Land 2. Il seguito del titolo incluso nel servizio al lancio ha portato per la prima volta le abilità di copia sul piccolo schermo del Game Boy, dopo il loro debutto in Kirby’s Adventure per NES. Non c’era ancora la possibilità di sfruttare diversi input direzionali, ma in compenso il secondo capitolo ha introdotto nella lore della saga Dark Matter, uno degli avversari più iconici mai visti nella serie. Potete vedere tutti i giochi in azione nel trailer italiano qui sotto, fresco di pubblicazione dalla Grande N.

In quanto a Xevious, si tratta di un ottimo shoot-em-up d’annata per NES. Cogliamo l’occasione per segnalare che tutti i titoli aggiunti oggi al catalogo riguardano l’offerta per gli abbonati al pacchetto di base, in quanto Game Boy Advance, Nintendo 64 e Sega Mega Drive sono tutti esclusivi a chi invece sborsa qualche cucuzza in più ad ogni rinnovo. Tutto sommato, la line-up a sorpresa di oggi ci lascia soddisfatti, anche se sarebbe un peccato se il bullet hell Summer Carnival ’92: Recca per NES restasse esclusivo al Nintendo eShop del 3DS, che come sappiamo è purtroppo in chiusura.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del quartetto?