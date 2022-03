Kirby: la complessa lore della serie spiegata con gli antagonisti

La tacita (e taciuta) lore che tiene unito l’universo di Kirby non è aria fritta: scopriamo come i vari antagonisti collegano più giochi

Sarà per lo stucchevole aspetto da marshmallow del protagonista, ma la serie Kirby resta forse una delle IP più sottovalutate della Grande N: un vero peccato, visti i cupi antagonisti che hanno reso la sua lore tanto nebulosa quanto intrigante. Ebbene sì, esiste una macrotrama capace di legare a doppio filo anche gli episodi all’apparenza meno correlati tra loro. Per questo, abbiamo voluto dedicare ad alcuni cattivoni ricorrenti un loro spazio, per permettere a voi di arrivare all’uscita de La terra perduta quanto più preparati possibile. Non si tratta di qualcosa di cervellotico come quanto visto in Kingdom Hearts, ma ci si va davvero vicini.

Ci concentreremo dunque anche sui boss che fanno la loro comparsa come nemici principali solo in alcuni capitoli, la cui influenza però si estende anche ad altri episodi della saga per vie indirette. Queste ultime non si limitano alla semplice reincarnazione, ma arrivano anche (e soprattutto) a varianti provenienti da universi paralleli o semplici sosia. Badate bene, la nostra analogia con Kingdom Hearts è tutto fuorché presa per i capelli: dall’era Nintendo 3DS, la promozione di alcuni minigiochi a veri e propri spinoff esclusivamente digitali ha permesso a ciascuno di essi di contribuire ad un world-building insospettabilmente profondo. Useremo, naturalmente, la galleria degli Spiriti di Super Smash Bros. Ultimate per le illustrazioni.

Dark Matter

Il primo degli antagonisti di cui parleremo oggi, Dark Matter, ha partecipato alla lore comparendo in nientemeno che tre differenti episodi della saga di Kirby. Una manifestazione vivente delle tenebre, lui e tutta la sua specie (sì, ce n’è più di uno) hanno messo a ferro e fuoco il Pianeta Pop e Dream Land a partire dagli eventi di Dream Land 2 (Game Boy), dando il via alla tradizione di fare di King Dedede il fantoccio dell’entità demoniaca di turno. In Dream Land 3 (SNES) si viene poi a scoprire che le incarnazioni di Dark Matter rispondono a qualcuno: nello specifico, alludiamo al bulbo oculare sanguinante (!!!) Zero.

La sconfitta di 02 (Zero Two, occasionalmente considerato una differente entità come ad esempio nei collage di Star Allies per Switch, immagine in alto) in The Crystal Shards per Nintendo 64 sembra aver eliminato per sempre la minaccia di Dark Matter. Sembra. In realtà, l’equipaggiamento ispirato alla prima incarnazione del personaggio (Dream Land 2, qui sotto) fa una inquietante comparsata nell’equipaggiamento disponibile in Team Kirby Clash Deluxe (Nintendo 3DS) e Super Kirby Clash (Switch). Tuttavia, la canonicità dei due spinoff è ancora in discussione visto l’approccio ambiguo ad abilità, boss, location (“Dream Kingdom”) e pressoché l’intera specie a cui appartiene l’eroe.

Mago Incubo – gli antagonisti di Kirby e la lore della serie

Direttamente da Kirby’s Adventure per NES, abbiamo il secondo fetente tra gli antagonisti che hanno cucito la vaga lore della serie. Parliamo del Mago Incubo, originariamente concepito solo per il titolo uscito per l’appunto su NES (e che ha ricevuto un remake su Game Boy Advance). Nato per contrapporsi deliberatamente alla natura onirica del mondo di gioco, il Mago Incubo (sotto) è un demone contenuto nella Fontana dei Sogni e liberato accidentalmente dallo Scettro Stella. In seguito agli eventi del gioco originale, però, non lo si è più rivisto per anni… nei giochi stessi, quantomeno.

Il discorso cambia se consideriamo la continuità alternativa dell’anime, curato da Masahiro Sakurai (sì, quel Masahiro Sakurai: non ha creato solo Smash, pure Kirby è opera sua). Seguendo una dinamica simile alla versione di Giovanni vista nell’adattamento di Pokémon, in questo caso è la “Nightmare Enterprises” a fornire a King Dedede e al suo tirapiedi Escargoon i boss da mandare in pasto al protagonista. Una versione parallela del Mago Incubo (chiamato semplicemente Un altro Mago Incubo) ha fatto da antagonista principale nel già citato Super Kirby Clash su Nintendo Switch.

Mark e Nova Galattica – gli antagonisti di Kirby e la lore della serie

Il ruolo iconico di Mark (Marx in inglese) lo rende uno dei cattivi più detestabili della serie, e in un mondo messo sotto assedio dal demonio un giorno sì e l’altro pure è tutto dire. Nel suo debutto in Super Star (ottimo da gustare sull’app SNES di Nintendo Switch Online, ancora meglio da vivere in italiano nel remake Ultra su Nintendo DS), Mark è la causa scatenante del conflitto tra il sole e la luna (da non confondersi con i boss Lunatico e Solerte… è una lunga storia) nell’avventura conclusiva Milky Way Wishes (da noi Auguri dalla Via Lattea). Kirby deve raggiungere una stella specifica.

Tale astro è l’entità semi-meccanica Nova Galattica, dinanzi la quale Mark ruba all’eroe la possibilità di esprimere desideri chiedendo poteri divini. Dopo la sua sconfitta, i due hanno preso strade separate. Mark ha fatto una ricomparsa come alleato in Star Allies, come costume in Kirby Fighters 2 (Switch) e come equipaggiamento in Super Kirby Clash. In quanto a Super Smash Bros. Ultimate, il gioco ne ha riproposto la forma finale (qui sotto) come boss puntando maggiormente sulla vena horror che Sakurai avrebbe sempre voluto. La forma finale del computer Sogno Stellare, visto al termine dell’eccellente Planet Robobot per Nintendo 3DS, ha l’aspetto di Nova Galattica nonostante uno schema di colori completamente diverso dall’originale.

Magolor e Landia – gli antagonisti di Kirby e la lore della serie

Passando da un imbecille con deliri di onnipotenza all’altro, abbiamo Magolor da Kirby’s Adventure Wii (provate a indovinare per quale piattaforma è uscito). Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad un manipolatore che ha saputo intortare per bene Kirby e i suoi alleati (ovvero Meta Knight, King Dedede e Waddle Dee Aiutante oppure altri tre Kirby, in base alle preferenze di chi gioca con noi in co-op). Prevedibilmente, una volta riparata l’Astrobarca Lor il “buon” Magolor (sotto) si è tolto la maschera solo nelle battute finali del gioco, costringendoci ad eliminare il drago benevolo Landia.

Che Landia non fosse un nemico da stendere era palese già dalla musica di sottofondo durante lo scontro. Questo però non ha impedito al drago di fare ritorno come boss in Team Kirby Clash Deluxe e in Super Kirby Clash, insieme alle sue versioni parallele (Landia X e Un’altra Landia). Discorso differente per Magolor, che ha svolto un ruolo ambiguo come semplice gestore delle sfide in Dream Collection (che in Europa non è mai arrivato, poco sorprendentemente) e mercante nei già citati Team Kirby Clash Deluxe e Super Kirby Clash. In Star Allies e Kirby Fighters 2, è giocabile.

Void Termina e il culto di Hyness – gli antagonisti di Kirby e la lore della serie

Sebbene le Tre sorelle maghe (Flamberga, Zan Partizanne e Francisca, qui sotto) e l’intero culto di Hyness abbiano fatto la loro comparsa solo in Star Allies, in realtà questi personaggi meritano un posto tutto per loro nel nostro approfondimento. Lo scopo del santone Hyness è quello di invocare l’entità malevola Void Termina; è quest’ultimo a suscitare maggiormente il nostro interesse. Il concetto su cui si basa questo specifico (e a malapena senziente) antagonista è lo stesso dietro a Mortipher da The Legend of Zelda: Twilight Princess, e tutti i fan di quella serie avranno già capito cosa intendiamo.

Il design del colossale “distruttore di mondi” incorpora aspetti estetici e tematici visti in tutta la saga fino a quel punto. Parliamo delle ali di Zero Two, della corona a cui mirava Magolor in Adventure Wii e addirittura di un nucleo praticamente identico a Kirby (espressioni… strane, per usare un eufemismo, a parte). Naturalmente c’è molto di più, e lo scontro finale di Star Allies è praticamente costellato di rimandi ad altri cattivi visti in precedenza. Starà a voi scoprire le mille citazioni nella modalità La scelta decisiva… sempre che riusciate ad uscire indenni dalla boss rush a difficoltà Anima in fiamme X.

Mondi paralleli (dimensione degli specchi e Un’altra dimensione) – gli antagonisti di Kirby e la lore della serie

Esistono due dimensioni parallele nella serie. La prima, vista ne Il labirinto degli specchi (Game Boy Advance), è appunto il mondo degli specchi. Il demone locale è Dark Mind (qui sotto), il cui unico scopo è quello di soggiogare il Pianeta Pop. Essendo i capisaldi della saga vaghi come sempre, come antagonista Dark Mind lascia abbastanza il tempo che trova. Tuttavia, il suo lacché Meta Knight Nero (controparte dell’originale) è ricomparsa in Kirby Star Allies come personaggio giocabile e in Super Smash Bros. Ultimate come costume per Meta Knight. Dedede Ombra, in compenso, si è visto solo in Dedede all’avventura (Kirby Triple Deluxe, 3DS).

Il discorso cambia parecchio con Un’altra dimensione, accessibile solo tramite alcuni squarci e che fa da teatro a diverse scorribande nella serie. Le prime che ci vengono in mente sono gli scontri con Fenix Sferix in Adventure Wii, ma questo (tuttora misterioso) scenario ha fatto la sua ricomparsa per gli scontri con i vari “Un altro/Un’altra” di Team Kirby Clash Deluxe e Super Kirby Clash. La versione alternativa di Dedede, in questo caso King D-Mind, sembra essere una reincarnazione di Dark Mind ma non ci sono ancora conferme sul legame canonico tra i due; come in Pokémon, del resto, anche qui sta ai fan fare il dovuto taglia e cuci.

Taranza e Queen Sectonia – gli antagonisti di Kirby e la lore della serie

Un po’ più semplice, se vogliamo, è il ruolo di Taranza. Questa reinterpretazione “in stile Rayman” di una tarantola ha rapito King Dedede durante le battute iniziali di Kirby Triple Deluxe, guidando Kirby in cima all’albero parassita nato sul Pianeta Pop. Solo al termine dell’avventura viene rivelata la figura in cima all’impero degli invasori: la regina Sectonia, ossessionata dalla bellezza (sotto). Grazie all’abilità Ipernova introdotta nel gioco, però, Kirby riesce ad avere la meglio sulla dispotica vespa. Quest’ultima ha fatto una fugace ricomparsa sotto forma di clone in Meta Knight: il ritorno (Planet Robobot, 3DS), rigenerato da Sogno Stellare.

In quanto a Taranza, il ragnetto è ricomparso in Star Allies tra i personaggi giocabili nel roster de La scelta decisiva, autentico “Super Smash Bros. Ultimate, ma con Kirby” (prima che arrivasse Kirby Fighters 2, quantomeno). Nella continuità alternativa (?) di Team Kirby Clash Deluxe e Super Kirby Clash, d’altro canto, abbiamo una versione parallela da Un’altra dimensione chiamata Dark Taranza. Compare solo nel primo dei due giochi, ed è ad opera sua che attraverso lo specchio della… ehm… altra dimensione parallela viene invocato King D-Mind, infittendo ulteriormente il mistero dietro questo clone di Dedede. E parlando di arcani…

Il vero mistero: quello della controparte oscura!

Abbiamo dimenticato di menzionare uno degli antagonisti più ambigui mai visti nella lore, ovvero Kirby Ombra. Inizialmente, questa variante oscura del nostro adorabile eroe è comparsa solo ed esclusivamente ne Il labirinto degli specchi, manifestando una notevole codardia (o quantomeno timidezza) in ogni apparizione casuale. Non è raro trovarselo di fronte per poi vederlo sparire di colpo. Tuttavia, anni dopo lo abbiamo visto nel minigioco Duello Kirby di Triple Deluxe (e nell’espansione Kirby Fighters Deluxe, nonché nel seguito Fighters 2) con look ed intenzioni molto diversi.

In veste (poligonale) di “ombra birbona” e dotato di texture “celestiali”, da pavido doppelganger qual era si è trasformato in un temibile avversario. Nelle difficoltà più alte, sconfiggerlo può dimostrarsi una vera e propria impresa, vista la sua capacità di unire una difesa quasi impenetrabile a una padronanza superba delle abilità in nostro potere. Per il resto, non se ne sa molto. Quel che è certo è che Kirby e la terra perduta saprà darci nuove domande (più qualche risposta, vero, HAL Laboratory?) sull’universo della pallina rosa quando il gioco uscirà il 25 marzo su Nintendo Switch.

Ora sta a voi dirci la vostra: conoscete anche voi qualche cattivo capace di unire tra loro più giochi della serie?