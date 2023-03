Metroid Fusion: il gioco sta arrivando su Nintendo Switch Online

Il tassello mancante di Metroid arriva su Nintendo Switch Online: la “Fusion” tra survival horror e metroidvania sarà presto da noi!

Ci aspettavamo un altro contagocce per la presenza del Game Boy Advance su Nintendo Switch Online, ma sapere che Metroid Fusion sarà tra noi già settimana prossima ha placato (per ora) le nostre paure. Il gioco sarà disponibile per gli abbonati al Pacchetto Aggiuntivo giovedì prossimo, il 9 marzo. Nello stesso giorno arriveranno le nuove piste per Mario Kart 8 Deluxe e del trailer finale per il film dedicato al baffone. Per l’occasione, la Grande N ha confezionato un trailer in cui viene catturata l’essenza di questo metroidvania con influenze decisamente più vicine al genere dei survival horror. No, non scherziamo.

Nintendo Switch Online: l’attracco insperato di Metroid Fusion

Tramite Nintendo Switch Online, come abbiamo avuto modo di ricordare tempo addietro, sarà dunque possibile recuperare tutti e quattro i Metroid a scorrimento laterale che precedono l’acclamato Dread. Il gioco (e ve lo anticipiamo noi, siccome il trailer non sembra considerare importanti gli spoiler) vede Samus Aran alle prese con il parassita X dopo un fugace ritorno sul pianeta SR388. L’incidente con il parassita la vede dover ricorrere alla chirurgia per liberarsi della tuta, insieme ad un vaccino ricavato dagli stessi Metroid. Purtroppo, le cellule del parassita rimaste attaccate alla tuta hanno dato vita a un nuovo essere…

Attraversando la stazione spaziale, Samus dovrà riguadagnare tutte le sue abilità perdute ed evitare al contempo di imbattersi nella vecchia armatura pilotata dalla nuova forma di vita. Assemblato dallo stesso team a cui dobbiamo Wario Land 4 (con tanto di medesimo motore grafico), il gioco ha saputo incassare un consenso quasi unanime da parte della critica. Potete aspettarvi un gameplay decisamente più adulto (e ansiogeno) dei predecessori. Preparatevi ad aggiornare l’app di Game Boy Advance giovedì prossimo, per ricevere il titolo che (ironicamente, visto lo shadow drop recente) a suo tempo uscì lo stesso giorno di Metroid Prime.

Ora sta a voi dirci la vostra: avete mai giocato a questo titolo, così inquietante rispetto ai predecessori?