Milan Games Week: c’era anche una scatenata Reply Totem!

Tramite comunicato stampa, Reply Totem ci ha raccontato del suo fine settimana al cardiopalma: dalla Milan Games Week a Parigi!

Lo scorso fine settimana si è tenuta, ormai lo sapete tutti, la Milan Games Week 2022, l’evento annuale che raduna tutti gli appassionati di videogiochi, eSports e molto altro. Un programma ricco di ospiti, eventi importanti e grandi protagonisti, fra cui anche Reply Totem, che è volata da Milano a Parigi in un solo weekend. Tre giorni di puro esport in tutte le sue forme, con quattro diverse “attrazioni” che hanno reso pura adrenalina lo scorso fine settimana: le Finali Mondiali di Brawl Stars a Disneyland Paris, la qualifica all’e-Championship League di FIFA 23 e, per l’appunto, l’edizione della Milan Games Week di quest’anno, durante la quale il team nero-verde di Rocket League ha potuto disputare la finalissima dell’IRC, campionato italiano del titolo Psyonix. Lo stand Reply Totem si è quindi trasformato in un vero e proprio punto di ritrovo per tutti i fan, che hanno avuto l’occasione di supportare i propri idoli insieme allo staff, seguendo il team su ogni fronte competitivo possibile e facendo il tifo dal vivo con la Totem Family.

Brawl Stars!

I ragazzi di Brawl Stars, impegnati dal venerdì, hanno saputo rompere il ghiaccio con un 3-0 secco ai Vatra Gaming (team NA&LATAM ndr.) valido per la qualificazione alla Top 8 di domenica. Il cammino si è purtroppo poi interrotto proprio ai quarti di finale, in un match al cardiopalma contro i giapponesi del team Zeta 1, campioni mondiali 2021 e vice-campioni di questa edizione. Nonostante l’amaro in bocca della sconfitta, la qualità dimostrata da Coach Inso e i suoi ragazzi è stata di assoluto livello, promettendo quindi presto un ritorno in grande stile alle Snapdragon Mobile Challenge Finals – Season 2 di dicembre, che insieme all’edizione di agosto saranno valide per la qualificazione al Masters, fase mondiale del circuito.

FIFA 23 | Milan Games Week: c’era anche una scatenata Reply Totem!

Per quanto riguarda FIFA, il trio composto da Santill1, Peppe e Flokox ha potuto dare spettacolo, chiudendo il day 1 dell’evento come unica squadra capace di qualificarsi al completo al day 2. Degni di nota l’incredibile inizio di Flokox (5 vittorie e 0 sconfitte) e la prova di tenacia da parte di Peppe, che recupera da una sconfitta iniziale per arrivare alla qualificazione al secondo giorno. Passati da uno “swiss format” a un tabellone a doppia eliminazione, Santill1 e Peppe son riusciti a completare l’opera, qualificandosi alla e-Champions League grazie a vittorie cruciali contro avversari come Fabio Ravi e Yuval. Decisivo invece lo scontro con Oliboli7 per Flokox, che si ferma ad un passo dalla qualificazione.

Rocket League | Milan Games Week: c’era anche una scatenata Reply Totem!

Grande protagonista del weekend il team di Rocket League, che sul palco della MGW ha infiammato la domenica del 27 con una prestazione da capogiro. Con in programma le finali dal vivo dell’Italian Rocket Championship, Reply Totem ha affrontato in una fase a doppia eliminazione Cagliari Esport e Webidoo Gaming, guadagnandosi l’accesso alla finalissima. La Grand Final, disputata ancora contro Webidoo, ha saputo sorprendere i fan e i visitatori dell’evento, che hanno potuto assistere ad un incontro combattutissimo al meglio delle 7 in cui il team nero-verde ha saputo imporsi per 4-2, vincendo quindi l’evento senza mai essere sconfitti durante le fasi ad eliminazione.

Un weekend… al cardiopalma! | Milan Games Week: c’era anche una scatenata Reply Totem!

Un weekend di fuoco, che ha dimostrato le molteplici sfaccettature di quel che può significare il mondo degli Esports: grandi emozioni, senso di affiatamento e di famiglia, competitività e voglia di dare una svolta al futuro, specialmente in Italia. Fabio Cucciari, co-founder e CEO di Reply Totem ha potuto parlarne a riguardo:

“Questa Milan Games Week è stata per noi la consacrazione come team; veniamo dal recente premio come Miglior Organizzazione Esport in Italia e non volevamo deludere le aspettative. Avere tanti eventi importanti contemporaneamente mi ricorda e mi conferma che stiamo andando sempre verso la strada giusta da percorrere e sono fiero di tutti e del lavoro che svolgono. Sono sicuro che sia i nostri prodigi di Brawl Stars sia Flokox avranno qualche rammarico perché so quanto pretendono da loro stessi, si riprenderanno e saranno pronti a far ancora meglio. Fantastici anche Santill1 e Peppe che hanno saputo tener duro fino all’ultimo, e insieme a loro il team di Rocket League, campioni nazionali di un titolo che rappresenta a pieno la nostra essenza italiana. Un enorme ringraziamento va anche a tutto lo staff che ha saputo destreggiarsi su più fronti in un weekend così impegnativo, a Reply , Isostad e Asus ROG che hanno reso possibile una MGW fenomenale, e soprattutto va ai nostri fan che ci permettono di andare avanti con il loro supporto caloroso. Grazie a tutti!

E via, verso nuovi eventi!

E questo era tutto per il clamoroso weekend di Reply Totem: dalla Milan Games Week a Parigi, il team è stato eccezionale in ogni frangete.