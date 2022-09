Milan Games Week & Cartoomics 2022: ecco il programma dell’evento!

Tramite comunicato stampa, siamo venuti a conoscenza del programma completo della Milan Games Week & Cartoomics 2022: scopriamo insieme tutti i dettagli, gli ospiti e gli eventi

Da quando la Milan Games Week è andata ad unirsi al Cartoomics, l’evento che ne è generato è andato via via crescendo sempre di più, evolvendosi di anno in anno. Quest’anno, nella sua edizione 2022, la fiera andrà a coprire ben quattro padiglioni di Fiera Milano Rho, un’estensione degli spazi che permetterà agli organizzatori di rappresentare appieno le diverse anime della manifestazione come mai accaduto fino ad oggi, andando incontro agli sfaccettati interessi del vasto pubblico che popola solitamente l’evento. A partire, ad esempio, dagli appassionati di eSports, che troveranno la loro isola felice nel padiglione Esportshow, la casa dei migliori tornei a livello nazionale con le ormai celebri competizioni su League of Legends, Rocket League e Fortnite firmate PG Esports. Presente anche l’Indie Dungeon, in collaborazione con IIDEA, che darà molto spazio all’industria del gaming italiana ospitando numerosi studio di sviluppo emergenti.

Ovviamente sarà presente un intero padiglione dedicato al gaming, un paradiso per tutti coloro che desiderano provare i giochi novità e più seguiti del momento. All’interno della Gaming Zone Powered by Gamestop, infatti, saranno moltissime le postazioni per testare liberamente le uscite più recenti, oltre al megastore con offerte esclusive per i giorni della fiera e l’immancabile sala streaming di GameStop TV. Al centro, troveremo il palco principale che sarà casa di sopiti internazionali eccezionali. Dall’attore e doppiatore Troy Baker, l’icona della gaming industry Andrea Pessino, il celebre compositore Austin Wintory e Tom Hopper, volto di serie cult come Umbrella Academy e Game of Thrones.

Il programma della Milan Games Week & Cartoomics 2022 è piuttosto fitto: ecco i dettagli!

Un altro momento imperdibile sarà la puntata speciale, dal vivo e in esclusiva, del Pub dell’Amico, format storico del noto Dario Moccia, che proprio la sera del venerdì coinvolgerà il pubblico con battute, curiosità, aneddoti e tantissimi ospiti. Il padiglione Gaming vedrà protagonisti anche tutti i più noti creator, youtuber, streamer e influencer come Cydonia, Kurolily e moltissimi altri. Non mancherà, come da tradizione, lo stand di Monster Energy, che ospiterà talent seguitissimi come Pow3r, Edoardo Tamagni e gli Arcade Boyz, per tre giorni all’insegna del gaming allo stato puro. Oltre al Gaming sarà ovviamente presente tutta l’industria del fumetto!

Trovate tutte le interessanti novità sul programma della Milan Games Week & Cartoomics 2022 sui canali ufficiali dell’evento. La fiera si terrà dal 25 al 27 novembre 2022 a Fiera Milano Rho, e noi continueremo a coprire tutte le informazioni in merito ad ospiti e programmazione! Fateci sapere se sarete presenti alla fiera qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!