Scopriamo insieme, in questa breve guida, come recuperare il salvataggio segreto in Pokémon Scarlatto e Violetto: il gioco vi crasha improvvisamente e non avevate salvato i vostri progressi? Vi aiutiamo noi!

Pokémon Scarlatto e Violetto è arrivato recentemente in esclusiva su Nintendo Switch, e noi ve ne abbiamo parlato approfonditamente in una recensione dedicata, che potete trovare cliccando qui. Al netto di tutto, la nuova iterazione del franchise di Game Freak è un indiscutibile successo commerciale ed ha venduto un quantitativo spropositato di copie in pochissimi giorni dopo il lancio. Tutto ciò però è andato ad oscurarsi a causa dello stato tecnico in cui è uscito, veramente disastroso, che ha fatto gridare allo scandalo allo stesso modo di Cyberpunk 2077. Le varie magagne tecniche non riguardano solo glitch e bug divertenti, ma veri e propri freeze e crash del software che vi costringono a riavviare la vostra console e a perdere i vostri progressi dal salvataggio precedente. O forse no?

Prima di iniziare

Oh no… oh no! | Pokémon Scarlatto e Violetto: come recuperare il salvataggio segreto

Come abbiamo già spiegato in apertura, spesso e volentieri può accadervi che, in circostanze completamente normali, il gioco si freezi completamente e vi costringa o a riavviare il software, forzandone la chiusura, o addirittura a spegnere e riaccendere la console. Un qualcosa di molto grave e che, oltre ad essere frustrante, può risultare anche dannoso, se non altro a livello di gestione del tempo. Può infatti succedere che il crash accada quando avete avanzato di molto la storia e non abbiate salvato per diverse ore, o magari avete sconfitto un avversario particolarmente ostico dopo molti tentativi andati male. Che cosa fare in questi casi? No, non serve che prendiate il calendario, seguiteci.

Un piccolo aiutino | Pokémon Scarlatto e Violetto: come recuperare il salvataggio segreto

Dalla schermata principale del gioco, quella ancora prima del menu iniziale che vi consente di Continuare la partita (quella, insomma, dove Pokémon Scarlatto e Violetto vi chiede di premere il tasto “A”) potete accedere ad un sottomenu particolarmente speciale che vi consente di recuperare l’ultimo autosalvataggio prima del crash. Per far ciò vi basterà premere contemporaneamente i seguenti tasti:

B + X + SU

Una volta premuti insieme questi tasti, attiverete un menu segreto che vi permetterà di ricaricare l’ultimo salvataggio che Pokémon Scarlatto e Violetto ha effettuato prima del crash, per poterlo così recuperare. Magari non vi ridonerà tutte le ore perse, questo è vero (dipende sempre da dove si è posizionato l’autosave), ma forse vi farà mettere a posto quel calendario così tanto allettante qualche minuto prima.

Buon divertimento!

