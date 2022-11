PHILIPS OneBlade e MKERS insieme alla Milan Games Week

E voi? Cosa ne pensate di questa partnership tra Philips e Mkers, insieme al Milan Gamers Week ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Ma non solo! Oltre al gaming, Philips Italia allestirà un angolo Barber Shop, nel quale sarà possibile toccare e testare con mano i benefici di OneBlade e creare un look unico e inimitabile. Sarà possibile scoprire Philips OneBlade e incontrare Player e Creator Mkers presso lo stand D11 padiglione 16 della Milan Games Week, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 novembre a Rho Fiera Milano.

Infatti, grazie a questa partecipazione mettiamo a disposizione degli utenti appuntamenti ad hoc per scoprire come ottenere lo stile perfetto. Sia di gioco, grazie ai pro player del team Mkers, sia di look con OneBlade.

Siamo entusiasti di partecipare a uno degli eventi dedicati al mondo gaming più importanti in Italia con un partner di eccezione come Mkers. Milan Games Week è l’iniziativa perfetta per unire ulteriormente stile e sport,

Di seguito sono riporttae le prime dichiarazioni in merito alla collaborazione tra Philips e Mkers per il Milan Games Week.

Continua la partnership tra Mkers ( qui per ulteriori info), realtà di riferimento nel settore eSports italiano, e Philips Italia. Quest’ultima, infatti con il suo prodotto di punta per lo shaving maschile, OneBlade, è main sponsor del team FIFA. Philips OneBlade, insieme a Mkers, parteciperà infatti alla prossima edizione della Milan Games Week , l’evento videoludico che si terrà dal 25 al 27 Novembre 2022 a Rho Fiera Milano.

