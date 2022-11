Milan Games Week & Cartoomics: presente anche la finale dell’Italian Cup di R6S

Tramite comunicato stampa, PG Esports ha annunciato ufficialmente che la finale della Italian Cup di R6S si terrà nel corso della Milan Games Week & Cartoomcs: scopriamo insieme tutti i dettagli

La Milan Games Week & Cartoomics annuale si avvicina a passi da gigante: l’edizione 2022 ha già promesso grandi cose e ha mostrato un programma pregno di appuntamenti interessanti ed ospiti importanti. Non mancheranno anche gli eventi eSports, come ad esempio la finale dell’Italian Cup di Rainbow Six Siege. Come annunciato tramite comunicato stampa da PG Esports, infatti, venerdì 25 novembre alle 18 si svolgerà l’ultima, grande partita della prima Italian Cup dedicata allo sparatutto tattico targato Ubisoft, diventato un punto di riferimento per i fan del genere. Potrete seguirla dal vivo alla PG Arena situata nel Padiglione 20 o su Twitch, sul canale ufficiale Rainbow6IT.

Dopo due mesi di scontri in cui le migliori squadre del PG Nationals hanno sfidato i team che si sono distinti durante il Be Serious, saranno Mkers e 4real a contendersi il titolo. I primi, campioni in carica e vincitori di due degli ultimi tre PG Nationals, si presentano alle finali con cambi importanti nella formazione con l’arrivo di Dora, giovane promessa del circuito Be Serious del 2021 e Sorry che ha dimostrato negli ultimi PG Nats di essere una stella nascente del panorama di Rainbow Six Siege. La squadra è sempre capitanata da Aqui seguito dal fedele compagno Gemini e la star Lollo. Gli sfidanti sono gli esordienti 4real, squadra del veterano Noair, finalista del Winter Split dei PG Nats nel 2019. Il giocatore si è circondato da solidi esperti conosciuti anche in territorio internazionale come Strike e Raiden e da nuove leve come Cr3sh, che ha già dimostrato il suo valore nei passati Nats, e Tazzy.

La finale dell’Italian Cup di R6S grande evento alla Milan Games Week & Cartoomics 2022

Le due squadre si sfideranno senza esclusione di colpi in una best of 3 immersa nella manifestazione di punta per gli appassionati di videogiochi ed esport, la Milan Games Week & Cartoomics. Per introdurre la competizione ci sarà un Dj Set. Sul palco saranno presenti Marco e Raffaele di Rainbow6ItaCom, il punto di riferimento della community e Mario “JustRyuk” Barone, caster storico delle competizioni di Rainbow Six Siege. Anche questa volta PG Esports ha pensato in grande, sia in termini di produzione che di show, portando agli appassionati italiani una sintesi del meglio che la scena competitiva ha da offrire. Tutto ciò anche grazie a partner dell’importanza di Lenovo Legion in qualità di Technology Partner della Italian Cup. Attraverso la collaborazione con aziende di questo calibro, infatti, PG Esports è in grado di organizzare tornei coinvolgenti e sempre più di successo, ponendosi come punto di riferimento nel settore del gaming competitivo a livello nazionale.

E questo è tutto: pronti alla finale della Italian Cup di R6S, che si terrà alla Milan Games Week questo venerdì? Scriveteci se seguirete l’evento qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!