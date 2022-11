Brown Dust 2 si mostra con un nuovo trailer!

Nelle scorse ore, NEOWIZ ha mostrato il venturo Brown Dust 2 con un nuovo, interessante trailer: conosciamo un po’ meglio i quattro protagonisti

Con il mercato mobile in continua espansione, è ovvio che anche i titoli sviluppati per iOS e Android vadano man mano migliorandosi, ampliandosi e approfondendosi. Passati i bei tempi di Snake, ora su cellulare possiamo anche giocare, fra i tanti, Genshin Impact. Nelle scorse ore, ad esempio, NEOWIZ, azienda che ha spesso collaborato con grandi aziende per i comparti online (con Electronic Arts per NBA Street, FIFA e Battlefield, ad esempio), ha mostrato un nuovo trailer del sequel di Brave Nine, apprezzatissimo RPG a turni disponibile da diverso tempo su mobile. Brown Dust 2, questo il titolo della nuova iterazione, porta in scena ben quattro protagonisti e tematiche completamente diverse tra loro, che spaziano dal Fantasy High School, al Post-Apocalittico, passando per l’Azione nuda e cruda.

Brown Dust 2 è un titolo 2D in arrivo per dispositivi mobile di fascia alta che immerge i giocatori in un mondo coloratissimo e pregno di “fattore nostalgia“. Il trailer, che trovate qua sotto, inizia ad introdurre i personaggi della storia principale, introdotti come fossero “cartucce” divise fra loro, ma che interagiscono in un multiverso. Una serie di scenari “what if” che immerge i videogiocatori in un’esperienza unica e che separa nettamente l’azione e gli eventi di ciascun personaggio. Vi lasciamo al trailer.

Conosciamo meglio i quattro protagonisti di Brown Dust 2 in un secondo trailer piuttosto interessante

Il trailer è accompagnato da una soundtrack che rimanda molto ai film di spionaggio di qualche anno fa. La musica fa da sfondo all’azione messa in campo da ciascuno dei quattro personaggi principali: Justia, Lathel, Schera e Gray. Restiamo a vedere dove ci porteranno questi diversi quattro archi narrativi, in un RPG che, effettivamente, sembra davvero interessante. Non si ha ancora una data d’uscita, ma NEOWIZ ha fatto sapere che puntano al 2023 per la release ufficiale.

Avete visto il nuovo trailer di Brown Dust 2? Che cosa ne pensate?