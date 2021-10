Metroid Dread: svelate le dimensioni del file di installazione

Se siete curiosi di sapere a quanto ammontano le dimensioni del file di installazione di Metroid Dread, allora non dovete fare altro che leggere la nostra news

Samus Aran si è fatta attendere un bel po’, come è costume delle signore a modo, ma alla fine sembra proprio che il suo ritorno sia oramai a portata di mano, come conferma l’imminente lancio dell’attesissimo Metroid Dread. Si tratta di un comeback davvero importante, visto che sono passati dieci anni dall’ultimo capitolo originale del franchise, mentre bisogna contare il doppio del tempo per tornare con la mente ad un capitolo interamente in 2D. Di certo i fan, vista la lunga attesa, sono curiosi di conoscere quanti più dettagli possibili in merito al gioco, ed oggi siamo qua per svelarvi le dimensioni del file di installazione: pertanto preparatevi a liberare un po’ di spazio, anche se non poi così troppo.

Metroid Dread: le dimensioni del file di installazione sono state svelate

Ad alzare il velo sullo spazio richiesto dalla produzione diretta a Nintendo Switch, ci ha pensato un update della pagina ufficiale del titolo presente all’interno dell’eShop. Abbiamo così scoperto che per installare la nuova avventura di Samus, avremo bisogno di circa 4 GB liberi, e più precisamente 4,1 GB. Un dato che farà sicuramente piacere, ma che non dovrà certo far preoccupare per quanto riguarda l’effettiva grandezza dell’esperienza, dato che comunque stiamo parlando di un titolo a scorrimento, non certo esoso in quanto a richieste di memoria.

Oramai manca davvero pochissimo al debutto ufficiale di Metroid Dread, che vi ricordiamo sarà disponibile a partire dal prossimo 8 di Ottobre, ovviamente in esclusiva per Nintendo Switch, e sarà anche uno dei primi titoli a sfruttare pienamente la nuova versione OLED della console.

E voi lo acquisterete? Fatecelo sapere tramite la sezione dei commenti, qua su tuttoteK, magari dopo aver dato anche un’occhiata alle offerte presenti su Instant Gaming.