Nvidia GeForce Now: tra i nuovi giochi anche grossi titoli EA

Questa settimana GeForce Now, servizio cloud gaming di NVIDIA che permette di giocare ai nuovi titoli attraverso una connessione internet, ospita giochi importanti di EA

Con NVIDIA, è possibile giocare anche su dispositivi non ingegnati per fornire delle super-perfomance. Il catalogo di GeForce Now si aggiorna periodicamente con nuovi giochi, portando ogni settimana opere magari importanti o anche uscite di lì a poco: nei prossimi giorni, potremo provare alcuni titoli EA.

I nuovi giochi EA inseriti nel catalogo di NVIDIA GeForce Now

Questa settimana, il catalogo di GeForce Now si è arricchito con titoli classici, opere importanti prodotte da EA e nuovi giochi usciti recentemente. Tra quelli più rilevanti, oltre a Europa Universalis IV e Splinter Cell Blacklist, ci sono:

Battlefield 1: rilasciato nel 2016, ci trasporta nelle vicende parallele alla prima guerra mondiale , vivibili attraverso cinque mini campagne ambientate nei diversi fronti del conflitto.

rilasciato nel 2016, ci trasporta nelle vicende parallele alla , vivibili attraverso cinque mini campagne ambientate nei diversi fronti del conflitto. Dragon Age Inquisition: ultimo capitolo uscito della saga di Dragon Age, dai criteri profondamente RPG e con un’elevata possibilità di caratterizzazione della storia; il DLC finale è ciò che però fa sfoggiare realmente la qualità della lore di questa serie.

ultimo capitolo uscito della saga di Dragon Age, dai criteri profondamente RPG e con un’elevata possibilità di caratterizzazione della storia; il DLC finale è ciò che però la qualità della lore di questa serie. Unravel: gioco platform con enigmi da “sgrovigliare”, assumendo i panni del protagonista Yarny, un gomitolo vivente.

gioco platform con enigmi da “sgrovigliare”, assumendo i panni del protagonista Yarny, un Mirror’s Edge Catalyst: titolo accolto con meno entusiasmo dalla critica, che affascina per le numerose azioni di parkour effettuabili nel mondo di gioco.

Altri titoli minori ma comunque interessanti, oltre a Hot Wheels Unleashed, The Last Friend e Rogue Lords, sono:

Lemnis Gate: peculiare shooter strategico a turni, basato sui loop-temporali.

peculiare shooter strategico a turni, basato The Eternal Cylinder: gioco simile a Spore , nel quale poter mutare ed evolvere i propri Trebhum in un mondo in rovina.

gioco simile a , nel quale poter mutare ed evolvere i propri Trebhum in un mondo in rovina. INDUSTRIA: FPS con storia singleplayer che ci trasporta in una Berlino steampunk , prima della conclusione della guerra Fredda.

FPS con storia singleplayer che ci trasporta in una , prima della conclusione della guerra Fredda. Rustler: un “Grand Theft Horse” con visuale dall’alto, nel quale diventare dei farabutti tagliaborse all’interno di un mondo medievale.

Ricordiamo che l’accesso ai nuovi giochi, tra i quali anche quelli EA, che si sono aggiunti di recente al servizio GeForce Now, non è legato ad un abbonamento mensile, ma bisognerà acquistarli singolarmente tramite il proprio account su Steam, Epic Games ed Uplay. Tuttavia esiste un piano di abbonamento per coloro che vogliono accedere ai giochi senza dover attendere per il proprio turno, cosa invece obbligatoria per chi sottoscrive un profilo gratuito.

