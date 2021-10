Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 03/10/21

Ottobre si apre con una medaglia d’oro in sordina per il calcio: ecco i dati di vendita dal Regno Unito per i videogiochi in formato fisico

Bentornati al nostro appuntamento consueto di lunedì (o dovremmo dire di inizio settimana) dedicato ai dati di vendita per i videogiochi dal Regno Unito. Contrariamente alla scorsa puntata, infatti, GamesIndustry.biz è stato tempestivo nel riportare il censimento settimanale dell’ente britannico GfK. Come ormai è tradizione da qualche episodio della nostra rubrica a questa parte, però, vorremmo esordire con una precisazione. Dovete sapere infatti che i numeri che riporteremo riguardano esplicitamente il formato fisico, in quanto le vendite in digitale di settimana scorsa arriveranno solo tra qualche giorno.

Fuoriclasse fuorigioco

Il primo classificato tra i videogiochi è il classico esempio dei dati di vendita catalogabili come “bene, ma male”. Uno dei più grandi lanci dell’anno risulta anche sottotono: è vero che FIFA 22 si piazza in cima al podio settimanale, ma lo fa segnando un continuo decremento per il franchise al botteghino d’oltremanica. I dati per la settimana di lancio di FIFA 22 sono inferiori a quelli del predecessore di più del 35%. FIFA 21, a sua volta, ha venduto il 42% di copie fisiche in meno di FIFA 20. Tuttavia, questo non significa per forza che la situazione sia disastrosa come sembrerebbe.

Recupero sul secondo tempo – Dati di vendita per i videogiochi

Lo scorso anno, i dati di vendita di FIFA 21 per il formato digitale (vedete, ogni tanto ne parliamo pure noi) hanno invece superato il predecessore del 31%, segnando la prima volta che i videogiochi della serie hanno venduto (nel Regno Unito, almeno) in digitale più che in fisico. Di nuovo, i dati per il digitale arriveranno solo in settimana. Va anche detto, però, che di solito la presenza di nuovo hardware tende a confondere un po’ le acque, con vendite divise tra due generazioni. Il 41% delle vendite si è verificato su PS4, il 27% su Xbox One, il 23% su PS5, il 5% su Nintendo Switch e il 4% su Xbox Series X ed S.

Secondi col guscio rosso in mano e t3rz1 p0sti glitc#ati – Dati di vendita per i videogiochi

Va da sé che il precedente primo classificato si ritrova ora al secondo posto. Tuttavia, per Mario Kart 8 Deluxe è stata una buona settimana: il 15% di vendite in più fa della settimana appena conclusa la terza consecutiva di crescita per il titolo Nintendo. Il bronzo va invece a un altro nuovo volto, Sonic Colors Ultimate (o Colours per il Regno Unito). Il 53% delle vendite è andato alla versione più pregna di bug, quella per Nintendo Switch; il 32% è invece per la versione PS4 e, infine, il 15% su Xbox One. Il tema della velocità prosegue anche con il quarto classificato!

Velocità di vetture e velocità di hardware – Dati di vendita per i videogiochi

In questi dati di vendita, la gara di velocità tra i videogiochi vede Sonic tenere testa ad Hot Wheels Unleashed, che si piazza invece quarto. Il gioco di guida targato Milestone ha dato il meglio di sé su PS5, dove ha venduto il 39% delle copie. Il 27% invece è stato venduto su Switch, e a seguire abbiamo il 14% su PS4, l’11% su Xbox One e l’8% su Xbox Series X ed S. Parlando di PS5, l’arrivo di più unità ha spinto le vendite dei giochi. Abbiamo Spider-Man: Miles Morales al sesto posto con un aumento del 165%, Ratchet & Clank: Rift Apart all’undicesimo con un salto del 321% e Ghost of Tsushima: Director’s Cut al diciannovesimo con un incremento del 134%.

In quel di Sony sulle scale non proprio tutto sale – Dati di vendita per i videogiochi

Le nuove uscite di due settimane fa (trattate settimana scorsa; ci arriveremo) hanno fatto un bel capitombolo, invece. La legnata peggiore se l’è presa Lost Judgment, il cui calo del 76% lo ha fatto crollare dal quarto posto all’ultimo della Top 40. In quanto a Death Stranding: Director’s Cut, l’esclusiva PS5 è completamente svanita dalla classifica. Abbiamo anche un nuovo titolo di cui parlare, ma Insurgency: Sandstorm di Focus Home Interactive si deve accontentare del tredicesimo posto. Il 58% delle vendite è stato registrato su PS4, mentre il resto è andato tutto ad Xbox One.

Tabulati conclusivi

Chiudiamo il nostro dossier settimanale dedicato ai dati di vendita con la tabella per i dieci videogiochi più venduti. Per chiarire quanto detto nel paragrafo precedente, noi apriamo la settimana con i risultati dell’ultima. Questo vuol dire che la colonna centrale riguarda i risultati registrati negli ultimi sette giorni, con annesse posizioni di riferimento. A sinistra, invece, troverete le posizioni dei vari giochi risalenti a due settimane fa, ovvero alla puntata precedente. Se è tutto chiaro, vi lasciamo consultare la tabella con comodo; ricordate che non abbiamo percentuali per i giochi che non abbiamo trattato oggi.

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato Nuovo arrivato 1 FIFA 22 1 2 Mario Kart 8 Deluxe Nuovo arrivato 3 Sonic Colors Ultimate Nuovo arrivato 4 Hot Wheels Unleashed 2 5 Minecraft (versione Nintendo Switch) 9 6 Spider-Man: Miles Morales 3 7 Animal Crossing: New Horizons 8 8 F1 2021 6 9 Grand Theft Auto V 7 10 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati?