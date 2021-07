Metroid Dread sarà il primo gioco a sfruttare al massimo Nintendo Switch OLED

Il nuovo Metroid sarà il primo gioco a sfruttare al meglio la nuova Nintendo Switch OLED

Metroid Dread sarà lanciato in tutto il mondo lo stesso giorno di Nintendo Switch OLED, il nuovo modello della console della casa di Kyoto annunciato proprio nella giornata odierna. Sebbene il nuovo Metroid sia giocabile su qualsiasi console della famiglia Switch, è già stato confermato che avrà delle prestazioni migliorate sulla nuova versione di Switch con schermo OLED. L’appuntamento, sia per Metroid Dread che per la nuova Nintendo Switch, è dunque lo stesso giorno: l’8 ottobre.

Metroid Dread vanterà diversi miglioramenti su Nintendo Switch OLED

Secondo quanto detto da Nintendo stessa, il nuovo Metroid sarà ancor più coinvolgente sugli schermi di Nintendo Switch OLED, grazie ai colori più vivi del nuovo schermo e all’audio migliorato. Giocare in modalità portatile o in quella da tavolo alla nuova avventura di Samus Aran sarà dunque un’esperienza ancor più immersiva rispetto agli altri modelli di Nintendo Switch. Metroid Dread è stato annunciato durante il Nintendo Direct dell’E3 2021, prima avventura in 2D di Samus Aran ad arrivare su console Nintendo dopo quasi 20 anni dall’ultima incarnazione.

Il titolo è stato pensato come un sequel di Metroid Fusion. Nel gioco Samus se la vedrà contro nuovi avversari chiamati E.M.M.I. dei robot all’apparenza indistruttibili da cui la protagonista non potrà fare altro che scappare, almeno fino a quando non troverà le armi giuste per contrattaccare. La nuova Switch invece, oltre allo schermo OLED da otto pollici, avrà anche alcune migliorie, come 64 GB di spazio interno, audio migliorato, una base per appoggiarlo più solida e una porta LAN.

