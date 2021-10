League of Legends: presentata collaborazione con Logitech G

Il brand di League of Legends non è estraneo allo stringere collaborazioni con svariati brand per creare merchandising a tema: in questo caso, è stata di recente rinnovata la collaborazione con Logitech G, per creare hardware da gaming rivolto ai fan del celebre MOBA

Il brand di League of Legends, uno dei più celebri in assoluto nel settore videoludico attuale, ha saputo mantenere alta l’attenzione della propria community nel corso degli anni anche grazie alla capacità di Riot Games di stringere accordi con altre aziende per creare merchandising a tema. Era già successo qualche mese fa con UNIQLO per creare una linea d’abbigliamento ufficiale, e a questo giro tocca a Logitech G, la divisione da gaming del famoso produttore di hardware. È stata infatti di recente annunciata la nuova collaborazione tra League of Legends e Logitech G, grazie alla quale sono stati realizzate varie periferiche da gaming in edizione limitata.

Dettagli sulla collaborazione League of Legends X Logitech G

La notizia arriva grazie a un comunicato ufficiale fatto diffondere da Riot Games nelle scorse ore. Sempre nel comunicato sono riferiti tutti i dettagli di questa collaborazione, insieme anche alle dichiarazioni di Ashley Maidy, Head of Consumer Products di Riot Games.

Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con Logitech G. Sono stati dei partner fantastici neldi migliorare l’esperienza del giocatore e nel portare in vita il brand di League of Legends. La nuova collezione pro-level eleva l’esperienza dei gamer, traducendo la nostra tecnologia Hextech di League of Legends ineleganti prodotti incentrati sulle prestazioni.

Hextech è la parola d’ordine di questo set da gaming, e rappresenta la combinazione della geometria pulita dell’architettura ad un design fantasy, il tutto rivolto ad un pubblico di pro gamer che cercano il meglio delle prestazioni sul mercato. Questo set di League of Legends include quindi le Cuffie da Gaming Logitech G PRO X, il Mouse da Gaming Logitech G PRO Wireless, la Tastiera da Gaming Logitech G Meccanica, e il MousePad Logitech G 840 XL. Tutte le periferiche hardware verranno vendute al costo di 129,99€, mentre il mousepad sarà disponibile a 49,99€.

Per rimanere aggiornati su League of Legends e su tutti i titoli del momento, non ci resta che invitarvi a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo passando tramite Instant Gaming.