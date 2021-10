Marketing fieristico per aumentare la visibilità aziendale, consigli e strategie

Come si fa a sfruttare al massimo il marketing fieristico per aumentare la visibilità aziendale? Scopriamo insieme qualche consiglio pratico

Per chi possiede un’azienda o un’attività, una delle occasioni migliori per cercare di aumentare la propria visibilità è una fiera, che sia dedicata a specialisti del settore o aperta anche ai consumatori. Ma come si fa a sfruttare al massimo un evento di questa portata? Scopriamo insieme qualche consiglio pratico.

Marketing fieristico: a cosa serve?

Prima di tutto, perché sfruttare una fiera è sempre un’idea vantaggiosa per il proprio business? Principalmente, perché in queste occasioni particolari è molto facile farsi conoscere, trovare nuovi clienti e stringere nuovi rapporti con competitor o potenziali fornitori. È un modo semplice e diretto per immergersi al meglio nel settore in cui si opera, ma è al contempo anche un’operazione complicata e che non dovrebbe essere improvvisata da chi vi partecipa.

Esistono infatti delle strategie specifiche per queste occasioni riconducibili al campo del marketing fieristico, che si rivelano particolarmente efficaci per sfruttare al massimo questi eventi in cui ci si può interfacciare con soggetti diversi; strategie, tra l’altro, che non si limitano ad essere applicate alla fiera in sé, ma anche ai momenti che la precedono e a quelli che la seguono, così da creare un’esperienza completa che permetta all’impresa di crescere davvero con la sola presenza nei padiglioni.

Grazie al marketing fieristico si riuscirà infatti a migliorare l’immagine dell’azienda, ad aumentare i contatti che si hanno con i clienti e con i fornitori, ad aggiornarsi sulle ultime novità del mercato relazionandosi con i propri competitor, che di solito non si ha la possibilità di consultare.

Come farsi notare

Come già detto, il marketing fieristico opera anche prima e dopo l’evento oltre che durante, ed ogni sua parte ha una funzione importante e specifica. Bisogna ad esempio scegliere la giusta fiera a cui partecipare, studiando in maniera preventiva anche i competitor per sapere come comportarsi poi durante l’occasione, oppure adottare una strategia di comunicazione tramite campagne sui social network che sottolineino al meglio la propria presenza sul posto.

Una volta in fiera, però, a ricoprire un ruolo fondamentale è la distribuzione dei gadget, vero segno tangibile della propria esistenza che rimane a chi visita lo stand dell’azienda. La scelta del gadget deve essere attenta, deve trattarsi di un oggetto utile ma anche piacevole da ricevere: una buona idea può essere quella di regalare degli auricolari con il logo dell’azienda oppure delle cuffie personalizzate, acquistabili su portali online come Axon Profil, ad esempio, che si occupano della realizzazione di oggettistica per uffici e aziende. Ancora più comuni sono le penne, i portachiavi o i cappellini con il logo della propria attività, ma tutto dipende dall’effetto che si vuole ottenere e al ricordo che si vuole lasciare a chi visita lo stand. Infine, si possono anche organizzare dei piccoli concorsi per cercare di coinvolgere di più i potenziali clienti.