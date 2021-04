League of Legends: annunciata la collaborazione con UNIQLO

UNIQLO, brand di abbigliamento casual di fama internazionale, annuncia la sua collaborazione con League of Legends per creare una nuova collezione di capi a tema

Dal suo lancio nel 2009, League of Legends è cresciuto fino a diventare uno dei giochi per PC più popolari al mondo e un vero e proprio baluardo degli eSport. Così riporta il comunicato stampa ufficiale, in cui viene annunciato che l’azienda di abbigliamento casual UNIQLO avvierà una collaborazione con Riot Games per creare una serie di capi d’abbigliamento tutti a tema League of Legends. Il brand non è nuovo a collaborazioni e accordi di sponsorship con altre aziende: anzi, data la sua enorme popolarità, è normale che accada così. Ma adesso vediamo di cosa si tratta nello specifico.

Che cosa nascerà dalla collaborazione League of Legends x UNIQLO?

La collezione, denominata League of Legends UT, verrà lanciata in tutto il mondo il 17 maggio. Essa comprenderà sei t-shirt esclusive ispirate ai campioni più popolari, elementi iconici del gioco come la Landa degli evocatori o come i poro, oltre al famoso gruppo musicale femminile delle K/DA. Ryan Crosby, responsabile del marketing di Riot Entertainment ha affermato quanto segue:

Siamo orgogliosi di avere l’opportunità di collaborare con un’azienda che valorizza creatività ed espressione personale in tutte le forme in cui possono manifestarsi.

UNIQLO ha annunciato inoltre che le t-shirt di questa collaborazione con League of Legends verranno vendute a 14,90€ l’una e saranno disponibili nelle taglie comprese tra XXS e 3XL. La collezione sarà disponibile in tutto il mondo sul sito web di UNIQLO e nei rivenditori dei seguenti paesi e regioni: Stati Uniti, Australia, Canada, Cina, Europa (di cui una sede si trova a Milano), Haiti, Hong Kong, India, Giappone, Corea, Malesia, Filippine, Russia, Singapore, Taiwan e Tailandia fino a esaurimento scorte.

