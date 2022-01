Inscryption: record di copie vendute per il titolo di Devolver Digital!

Gli appassionati di videogiochi, negli ultimi anni, si sono voltati di buon occhio anche verso quella parte di industria definita “indipendente”. Quei team e quelle opere che, quindi, funzionano anche senza grandi publisher alle spalle a donare quantità mostruose di denaro, fondandosi su idee semplici e a buon mercato, ma non per questo poco affascinanti o convincenti. Fra questi titoli annoveriamo anche Inscryption, recente horror psicologico con elementi rogue like di Devolver Digital, sviluppato da Daniel Mullins (già autore di Pony Island e The Hex). E nelle scorse ore, proprio il publisher Devolver Digital ha dato una notizia che farà piacere a tutti i fan del gioco.

L’azienda ha infatti annunciato che il titolo di Mullins ha raggiunto l’esorbitante (perlomeno per quel che riguarda l’industria indipendente) cifra di un milione di copie vendute. Dal suo rilascio in ottobre 2021, Inscryption ha vinto numerosi premi di Game of the Year, nonché alcune nomination sia ai The Game Awards 2021 sia agli Steam Awards 2021. Devolver Digital ha divulgato le vendite del titolo con un post tramite l’account ufficiale Twitter, lo trovate qua sotto.

The stoat wants you to know that Inscryption has crossed one million copies sold.

Thanks to all of you, the brave squirrels, and the brilliant @DMullinsGames! pic.twitter.com/gC8TQi2Ol6

— Devolver Digital (@devolverdigital) January 5, 2022