Steam Awards 2021: ecco tutte le nomination!

In questo articolo vi presentiamo tutte le nomination per gli Steam Awards 2021. Potete votare già adesso sul sito dello store in questione

Il 2021 sta rapidamente volgendo al termine e con esso arrivano gli Steam Awards annuali. Steam ha recentemente annunciato le sue nomination per gli Steam Awards 2021 e alcune delle categorie includono “Best Soundtrack”, “Labor of Love”, “Better with Friends” e molte altre.

Come forse sapete già, l’evento si tiene alla fine di ogni anno per celebrare i migliori sviluppatori e publisher videoludici dell’anno. Il sito Web di Steam attualmente elenca ogni categoria per cui la community potrà votare. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Steam Awards 2021: qualche sorpresa e tante “conferme” tra le nomination

Le votazioni per le nomination degli Steam Awards 2021 inizieranno domani e proseguiranno fino alla prima settimana di gennaio. I Game Awards, all’inizio di questo mese, hanno assegnato il titolo di gioco dell’anno al popolare It Takes Two. Sarà dunque interessante vedere come se la caverà lo stesso titolo agli Steam Awards. C’è da sottolineare comunque il fatto che le categorie variano notevolmente tra le due cerimonie di premiazione.

Le categorie degli Steam Awards, come potete vedere qui in basso, sono abbastanza specifiche. “Labor of Love“, ad esempio, premia i giochi usciti ormai da diverso tempo ma che gli sviluppatori hanno continuato a tenere “vivi” con vari contenuti. La categoria, “Better with friends“, invece, è fondamentalmente ciò che sembra, ossia i titoli con i quali è divertente passare il tempo con gli amici. Per la categoria “Best Game You Suck At” vengono premiati i titoli ostici e per quella “Outstanding Story-Rich Game” i titoli con l’intreccio narrativo e l’universo di gioco migliori.

L’elenco completo dei candidati agli Steam Awards di quest’anno è dunque il seguente:

Labor Of Love

DOTA 2

Terraria

Rust

No Man’s Sky

Apex Legends

Better With Friends

Valheim

Back 4 Blood

Halo Infinite

It Takes Two

Crab Game

Outstanding Visual Style

Psychonauts 2

Subnautica: Below Zero

Little Nightmares 2

Bright Memory: Infinite

Forza Horizon 5

Most Innovative Gameplay

Inscryption

12 Minutes

Moncage

Deathloop

Loop Hero

Best Game You Suck At

World War Z: Aftermath

Naraka: Bladepoint

Nioh 2: Complete Edition

Age of Empires 4

Battlefield 2042

Best Soundtrack

Guardians of the Galaxy

Nier Replicant

Persona 5 Strikers

Guilty Gear: Strive

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Outstanding Story-Rich Game

Life is Strange: True Colors

Cyberpunk 2077

Resident Evil: Village

Days Gone

Mass Effect: Legendary Edition

Sit Back And Relax

Unpacking

Potion Craft

Farming Simulator 22

Townscaper

Dorfromantik

Come affermato da Steam stessa, “le nomination finali verranno annunciate per una nuova categoria ogni giorno alle 19:00 e all’01:00”. I fan potranno esprimere il proprio voto in tutte le categorie direttamente sul sito dello store di Valve.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.