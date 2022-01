Sonic Frontiers: presentate e lingue dei doppiaggi e dei sottotitoli

Presentate le lingue che saranno supportate e presenti in Sonic Frontiers, sia per quanto riguarda i doppiaggi che i sottotitoli. Andiamo a scoprirle insieme in questa news dedicata

Sonic Frontiers è stata presentato, dopo un precedente annuncio durante il quale, però, non fu presentato il titolo ufficiale, durante gli ultimi The Game Awards 2021 (cliccate qui per scoprire tutti i titoli premiati durante l’evento) con tanto di finestra d’uscita: un vago “hooliday 2022“. Il titolo sarà un open world e vedrà impegnato il riccio più famoso del mondo in un’interessante e coinvolgente avventura. Avventura che sarà raccontata, però, in diverse lingue. Pochi istanti fa, infatti, SEGA ha annunciato le lingue (sia del doppiaggio che dei sottotitoli) in cui sarà disponibile Sonic Frontiers.

Sonic Frontiers: anche l’italiano tra le lingue disponibili!

Pochi istanti fa, come detto pocanzi, SEGA ha presentato, tramite un post su Twitter, le lingue in cui sarà disponibile Sonic Frontiers e fra queste, fortunatamente per noi abitanti della penisola, sarà presente anche l’italiano. Nel tweet viene effettuata una piccola differenza fra quelle che saranno le lingue del doppiaggio e quelle che saranno, invece, le lingue in cui saranno disponibili i sottotitoli. Scopriamo insieme tutte le lingue andando a visionare il cinguettio della stessa azienda giapponese:

Good news! The teams here have already been hard at work in localizing Sonic Frontiers to bring it to new audiences. Full list of language support below: pic.twitter.com/H149JpoQmj — SEGA (@SEGA) January 10, 2022

Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese e Spagnolo. Queste le lingue del doppiaggio mentre invece, per quanto riguarda i sottotitoli avremo a disposizione queste lingue: Brasiliano Portoghese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato e Cinese tradizionale. Chiaramente, le lingue in cui sarà disponibile il doppiaggio supporteranno anche i sottotitoli mentre, le lingue che in questo tweet figurano sotto “subtitled language” saranno esclusivamente dedicate ai sottotitoli. Rimaniamo in attesa di ulteriori novità relative a questo titolo che, ricordiamo, uscirà per tutte le piattaforme entro la fine del 2022 (salvo rinvii).

