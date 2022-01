Alla mancanza di PS5 Sony avvia la produzione di altre PS4

Stando all’ultimo report di Bloomberg, per quest’anno Sony ha intenzione di aumentare la produzione di PS4 per contrastare la mancanza sul mercato di PS5

Sony ha nuovi piani strategici per il 2022. Per rimediare alla mancanza di PS5 l’azienda ha in programma la produzione per quest’anno di ulteriori unità PS4. Questo dovrebbe, da una parte, dare respiro alla compagnia e dall’altra tenere i giocatori impegnati all’interno dell’ecosistema PlayStation. Non è certo una novità il fatto che la pandemia in corso abbia reso difficile il reperimento di determinate materie prime e allungato i tempi di produzione di tutti beni di consumo, inclusi quelli elettronici. Sony tuttavia, sembra aver trovato la sua via d’uscita.

Incrementata la produzione di PS4 per sopperire alla mancanza di console PS5

Stando ad uno degli ultimi report di Bloomberg, Sony, al termine dell’anno scorso, avrebbe comunicato ai suoi partner la strategia di continuare la produzione di PS4 nel 2022 per tentare di dare un freno alla mancanza di PS5. Questa strategia dovrebbe permettere alla compagnia di alleviare lo stress della produzione della nuova console, arrivando ad aggregare, secondo le stime, un’unità di un milione di PS4. Bisogna tenere a mente anche che i costi di produzione di PS5 sono nettamente superiori, per Sony, rispetto a quelli di PS4. Quest’ultima infatti richiede dei componenti appartenenti ad una tecnologia “vecchia” di diversi anni, e per questo di più facile realizzazione.

Lo stesso report aggiunge che l’azienda si prepara a esplorare nuove aree di crescita. Dai nuovi e più potenti visori per la realtà virtuale che spianeranno la strada per nuovi giochi e applicazioni per il metaverso, fino alla realizzazione di proprie auto elettriche. Nonostante i propositi per il futuro, Sony comunque non rinuncia al potenziale di PS4. Al momento, la console uscita ormai nel 2013, rappresenta infatti una porzione significativa di guadagno, soprattutto per le vendite di software (videogiochi) e abbonamenti ai servizi (PS Plus/PS Now).

