Sony ha intenzione di investire in Devolver Digital

Per chi non fosse al corrente, Devolver Digital è una famosa azienda produttrice di svariati videogiochi indie di rilievo. Tra i giochi più famosi vi sono titoli del calibro di Hotline Miami, Fall Guys e, più di recente, Death’s Door. L’azienda ha deciso di recente di quotarsi in borsa, segnando un passaggio importante per la sua crescita. Tra tutti gli inziali acquirenti di azioni, uno in particolare ha attirato l’attenzione: sembra infatti che Sony sia intenzionata a comprare una quota di minoranza di Devolver Digital. Vediamo di seguito cosa potrebbe comportare!

Sony acquista una quota di minoranza di Devolver Digital

Devolver Digital si trova attualmente su AIM, un sottomercato della Borsa di Londra rivolto a piccole e medie imprese. La quotazione ha permesso all’azienda di farsi valutare quasi 1 miliardo di dollari. La notizia dell’acquisizione di una quota di minoranza di Devolver Digital (in particolare, si tratta di un investimento del 5%) da parte di Sony arriva da Gamindustry, che riporta tutti i dettagli. Sony stessa aveva dichiarato la scorsa settimana ha conosciuto una crescita del 20% durante questo anno fiscale dopo l’acquisizione di vari studi di sviluppo, e che la cosa quindi avrebbe potuto continuare.

Tornando a parlare di Devolver, Fieldfisher, lo studio legale europeo che fornisce consulenza a Devolver, ha confermato la notizia affermando di aver ricevuto “significativo investimento strategico da un attore economico chiave del settore“. Anche il CEO di Devolver Douglas Morin ha spiegato a grandi linee le motivazioni dietro all’importante scelta di quotarsi in borsa:

Un’offerta pubblica iniziale è la scelta giusta per noi per garantire la nostra continua crescita e supportare giochi ancora più meravigliosi. Soprattutto, ci permetterà di mantenere la nostra cultura. Essere una società pubblica dà liquidità al nostro fantastico team, composto tutto da azionisti. Ci dà anche accesso ai mercati dei capitali per continuare a investire nella nostra strategia di crescita e del talento.

