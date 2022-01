Elden Ring: la grafica è stata influenzata da Demon’s Soul remake

In un’intervista riguardante Elden Ring, il director Hidetaka Miyazaki spiega come l’arrivo del remake di Demon’s Soul abbia causato delle pressioni verso la resa grafica del suo gioco

Il 2021 è stato un campo minato per quanto riguarda il rilascio di videogiochi, trovando molte opere con l’essere rinviate. Quest’anno, i giocatori avranno finalmente la possibilità di fruire dei titoli che si sono fatti più attendere: tra essi, vi sono alcuni con date ormai stabilite, come Horizon Forbidden West, mentre altre rimangono ad aleggiare nell’aria, come God of War Ragnarok. Sarà quindi un’annata carica di produzioni importanti, e di sicuro la competizione per il prossimo gioco dell’anno sarà più feroce che mai, con titoli che andranno a surclassarsi a vicenda anche grazie al perenne avanzamento della tecnologia utilizzata nella creazione di videogiochi. Questa ricerca di continuo miglioramento è stata sentita anche dall’autore di Elden Ring, il quale accenna a come la resa grafica del gioco sia stata influenzata dal remake di Demon’s Soul.

La grafica di Demon’s Soul contro quella di Elden Ring

Sulla rivista Edge, il director videoludico Hidetaka Miyazaki di FromSoftware ha rilasciato delle dichiarazioni che vanno ad approfondire le modalità con le quali egli ha approcciato lo sviluppo della sua ultima fatica, Elden Ring. In precedenza abbiamo potuto scoprire quale sia stato di preciso il ruolo del celebre scrittore George R.R. Martin, e all’interno dell’intervista Miyazaki svela ulteriori aspetti cruciali sui quali il team di sviluppo si è dovuto focalizzare. Apparentemente, il rinnovamento di Demon’s Soul portato a compimento da Bluepoint avrebbe giocato un ruolo determinante nella produzione di Elden Ring, per via della fedeltà grafica che è stata applicata verso il remake.

Miyazaki dice di non aver giocato la riedizione di Demon’s Soul, ma ritiene che esso abbia comunque portato a una forte pressione verso il team addetto alla grafica di Elden Ring. Questo in realtà non avviene però solo nei confronti del nuovo titolo in uscita a febbraio, ma anche con il resto dei giochi prodotti dallo studio. La fedeltà grafica non viene posta come priorità su tutto il resto, e ciò che gli sviluppatori chiedono da essa si basa comunque sui sistemi e i requisiti imposti dal gioco, diventando quindi una parte meno importante se comparata ad altri elementi dello sviluppo. Per il director si tratta di un’area che lo fa sentire spesso abbastanza “desolato” verso il team grafico, poiché riconosce il loro grande impegno. Con Elden Ring, il team del sistema grafico e i programmatori hanno inserito numerose nuove caratteristiche e funzionalità, così da dare origine ad uno dei giochi più belli mai creati.

