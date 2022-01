Le migliori avventure grafiche: da dove cominciare? (Parte I)

Il mondo dei videogiochi contiene titoli e capitoli per tutti i gusti e per tutte le tasche. In tutta la baraonda videoludica non possono poi mancare le avventure grafiche, ma quali sono le migliori? Beh, mouse alla mano perché ora lo scopriremo assieme

Quando si parla di avventure grafiche, e ci si riferisce alle migliori o a quelle rimaste nel cuore degli appassionati, il livello qualitativo si misura soprattutto in base alle meccaniche intuitive, le atmosfere coinvolgenti, le storie più folli e, più in generale, per il livello di attenzione e di astuzia che vengono richiesti al giocatore per completare la sua missione. Tana di questi particolari tipi di videogiochi è solitamente il PC, ma non vanno assolutamente esclusi, soprattutto con la recente evoluzione stratosferica che hanno avuto, le console.

A tal proposito vi vogliamo segnalare la serie ceca di Polda che, a quanto pare, ha avuto dei risultati piuttosto altalenanti soprattutto quando uno dei suoi ultimi capitoli è finito tra le mani della Ludonic che non è certo famosa per la bellezza dei suoi titoli. Questione del tutto opposta per la fortunata serie di Deponia che, per quanto recente essa sia, mantiene comunque un’aria piuttosto spensierata, una simpatica grafica cartoon ed un livello di difficoltà che va di pari passo con il senso dell’umorismo che permea l’intero gioco.

Una volta detto questo vi consigliamo quindi di armarvi di mouse, pazienza, astuzia ed un bel foglio di carta per prendere gli appunti che vi torneranno utili nel corso della vostra personalissima quest. Siete dunque pronti ad un bel po’ di “analizza”, “osserva”, “usa”, “combina” e “parla con”?

Partendo alla volta dei Caraibi da Monkey Island

Protagonista di tutti questi folli capitoli (inclusi gli ultimi più ignobili) è il “pirata wannabe” Guybrush Threepwood che non vede l’ora di realizzare il suo sogno tra bucanieri, tagliagole, non morti, enigmi e tante, ma davvero tante, scimmie. Incluse quelle a tre teste! A condire il tutto ci penseranno poi dei personaggi davvero iconici come la bella e grintosa governatrice Elaine Marley ed il perfido pirata fantasma LeChuck. Il tutto per rendere la ricerca del tesoro del famigerato Big Whoop ancora più “mitica” e fuori dagli schemi.

I primi due capitoli della saga, quelli più “pixellosi” e classici, sono tra i preferiti dei puristi della serie visto che hanno potuto godersi appieno tutto il genio creativo di Ron Gilbert e la praticità del motore SCUMM. Il terzo, più cartoon ed umoristico, è stato un capitolo più ambivalente per i fan più accaniti, ma niente a che vedere con lo sbarco nelle tre dimensioni che ha significato un autentico naufragio. Recuperatevi dunque i primi tre capitoli e partite per una delle migliori avventure grafiche di sempre.

Broken Sword – Le migliori avventure grafiche

George Stobbart e Nicole Collard sono l’accoppiata di protagonisti più celebri di tutto questo mondo di punta e clicca, come i già citati Guybrush ed Elaine, che andranno ad affrontare i misteri più intricati ed arcani che contraddistinguono l’umanità. Dopo un esordio in due dimensioni abbastanza cartoon, nella seconda metà degli anni Novanta, la serie si rivoluziona e sbarca nelle tre dimensioni uscendo dal PC per entrare nelle console, portatili e non, di ultima generazione.

Questa più che fortunata saga (ed a ben ragione) si compone dunque di ben cinque capitoli quali Il Segreto dei Templari (1996), La Profezia dei Maya (1997), Il Sonno del Drago (2003), L’Angelo della Morte (2006) ed infine La Maledizione del Serpente diviso in due parti (2013 e 2014).

Syberia – Le migliori avventure grafiche

Nata nel 2002 dalla collaborazione tra il fumettista belga Benoît Sokal e l’azienda francese Microïds – la stessa dietro a XIII del 2003 ed Asterix & Obelix XXL 3 del 2019 – “Syberia” è la prima avventura dell’affascinante ed intrepida Kate Walker. Mandata dal suo studio legale per concludere un affare nella sperduta località di Valadilène con il compito di rilevare l’attività dei Voralberg per conto di una grande fabbrica americana di giocattoli, ma le cose non saranno così semplici.

Pare infatti che la famiglia dei Voralberg celi non pochi segreti, incluso un erede che si credeva morto da anni, custoditi dai loro innumerevoli automi che fanno compagnia agli abitanti del borgo francese. Una trama che mischia sapientemente atmosfere steampunk e noir creando un alone di mistero ed enigmi senza eguali, o forse sì, visto che saranno pubblicati dei sequel. Questi sono dunque Syberia II del 2004, Syberia 3 del 2017 e Syberia: The World Before del 2021 anche se è stato recentemente annunciato il suo rinvio per PC. Recuperatevi almeno il primo capitolo giusto per provare e poi lasciatevi trasportare dal mistero!

Indiana Jones – Le migliori avventure grafiche

È innegabile che le avventure dell’archeologo più famoso del mondo, interpretato dal mitico Harrison Ford, abbiano incantato migliaia e migliaia di spettatori che hanno visto le sue gesta sugli schermi dei cinema prima (ad eccezione del deludente Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo del 2008) e dei televisori poi (Le avventure del giovane Indiana Jones andate in onda tra il 1994 ed il 1996).

Ovviamente non sono mancati i videogiochi, compresi quelli in versione LEGO e più di stampo action/adventure, e qui abbiamo due ottimi esempi quali Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure (1989 – 1990 – 1992) e Indiana Jones and the Fate of Atlantis (1992 – 1993) usciti per i computer dell’epoca. Per intenderci MS – DOS, Amiga e così via.

Se il primo è l’ovvia trasposizione videoludica della pellicola Indiana Jones e l’ultima crociata, ci fu anche una versione più d’avventura chiamata semplicemente “The Action Game” al pari dell’altro titolo. Il secondo è invece una storia originale dove il nostro archeologo di fiducia dovrà mettersi sulle tracce della città perduta per eccellenza. Ovviamente in entrambi i capitoli i nazisti, le spie, i misteri e gli enigmi non mancheranno affatto!

Grim Fandango – Le migliori avventure grafiche

Nato dalla geniale mente di Tim Schafer, già visto in titoli come Maniac Mansion: Day of the Tentacle, Full Throttle e Psychonauts, qui ci troviamo in un gioco che mischia sapientemente le atmosfere noir degli anni ’20 e ’30 con il culto dei morti tipico del Sud America e delle civiltà precolombiane. Protagonista di questa avventura del 1998, è uscita una versione rimasterizzata per le console moderne nel 2015, è l’agente di viaggio Manny Calavera che svolge la sua attività all’interno della Terra dei Morti e dove trascorre ogni giorno esattamente allo stesso modo.

Tutto questo fino a che non arriverà la bella neo trapassata Mercedes Colomar che si perderà in questa Terra. Indovinate a chi toccherà andare a salvarla e sventare un giro di malavita (che battuta) legata ai trapassati? Capolavoro assoluta della altrettanto defunta Lucas Arts che va recuperato subito “prima che sia troppo tardi”!

Chiudiamo la lista e l’inventario, ma solo per ora

In conclusione possiamo dire che questa era la prima parte delle migliori avventure grafiche secondo noi, a breve pubblicheremo anche la seconda parte e non solo vista la grande quantità di titoli del genere, che hanno caratterizzato questa particolare tipologia di videogiochi. Forse oggi non sono più in auge come una volta, ma è indubbio che gli appassionati di questi titoli siano ancora molto attivi sia negli ambienti del retrogaming che del gaming più moderno. In ogni caso li avete provati? Ve li ricordate? Oppure avete colto l’occasione per sapere a cosa giocare in questi giorni?

