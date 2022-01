Retrogaming: da Banjo a Conker, i sequel più deludenti (parte II)

Se pensiamo al successo che personaggi come Banjo – Kazooie e Conker’s Bad Fur Day hanno avuto fa strano sapere che i loro seguiti, e non solo, oggi che sono diventati “retrogaming”, sono stati un passo falso. In che modo? Beh, non ci resta che scoprirlo

Nella prima parte di questo speciale abbiamo visto come alcune delle maggiori icone immortali dei videogiochi anni Ottanta e Novanta, come The Legend of Zelda e MediEvil, hanno saputo far divertire tantissimi giocatori, ma li hanno anche fatti arrabbiare a causa di sequel e remake non all’altezza dei capitoli storici. Che ci volete fare, a volte le cose vanno così, si pensa che basti piazzare un bel 2 o un altrettanto altisonante 3D, o Reloaded, per far apprezzare un seguito di un titolo storico. Tranquilli, il retrogaming è pieno di delusioni, ed altre due icone come Banjo – Kazooie e Conker lo possono testimoniare purtroppo!

Il Banjo suona a lutto

Dopo l’iniziale sbarco su Diddy Kong Racing, il simpatico orso ed il fastidioso pennuto hanno conosciuto lo splendore sui primi due capitoli per Nintendo 64 confermandosi come alcune tra le creazioni più interessanti di casa Rare grazie anche alle musiche di Grant Kirkhope. Ma qualche nota sembra essere finita decisamente fuori dal pentagramma. Dopo i due eccezionali capitoli per il Nintendone il duo orso e pennuto sbarca su Game Boy Advance con Grunty’s Revenge (2003) e Pilot (2005).

Il problema più grande rimase comunque l’acquisto di Rare da parte di Microsoft. Il risultato finale? Nuts & Bolts (da noi tradotto come Viti e bulloni) per Xbox 360 che ha decisamente dissacrato la saga dell’orso e del pennuto in una delle maniere più blasfeme di sempre. E no, la grafica migliorata non ha salvato questo titolo dalla rabbia dei fan.

Back to the Future Part II (& III) – Retrogaming: da Banjo a Conker

Se il primo esperimento videoludico di Back to the Future per NES, MSX, Commodore 64 e simili (1985 – 1986 – 1989) è stato un fiasco perché sembrava di giocare a tutto tranne che ad un titolo basato sulle avventure di Marty McFly e Doc Emmett Brown; le cose non sono poi andate meglio con il tentativo di rifarsi con le altre due parti della trilogia in versione videogioco. Tra il 1990 ed il 1991 si tentò dunque la carta dei 16 bit con console tipo il SEGA Mega Drive, ma il risultato fu lo stesso per non dire più disastroso.

Nonostante il tentativo di inserire parti puzzle ed altre sull’hoverboard, era semplicemente assurdo vedere il buon Marty McFly che sferrava pugni a punk e bulli di strada che sembravano essere usciti fuori da Double Dragon oppure da Ken il Guerriero. In sostanza la conversione è fallita miseramente!

Street Fighter: The Movie – Retrogaming: da Banjo a Conker

Avete presente quei film basati sui videogiochi che, con la trama ed i personaggi visti su console, c’entrano poco o niente? Basterebbe pensare ai film, o ai suddetti tali, basati su Super Mario Bros. o Postal per farsi un’idea. Ecco, la stessa cosa è accaduta con una delle serie di picchiaduro più famosa di sempre, ovvero il celeberrimo Street Fighter II tanto citato persino su Hi Score Girl. Ovviamente se un prodotto di questo genere ha successo si pensa di farne un film, tanto i fan se lo andranno a vedere, ed è proprio questo il caso.

Diretto da Steven E. de Souza, con un cast che comprendeva persino Jean – Claude Van Damme e Kylie Minogue, il film, stranamente, riuscì ad incassare circa 100 milioni di dollari snaturando la storia del gioco e ricevendo comunque parecchie critiche negative.

Il tie – in di questa pellicola sbarcò dunque sia su cabinato per sala giochi che per Sega Saturn e per la prima PlayStation, ma a quanto pare bug, meccaniche legnose e pessima rielaborazione grafica ne decretarono l’odio da parte degli appassionati della saga. Se lo incrociate per la strada tirategli un Hadoken senza esitazioni!

Metal Slug 3D – Retrogaming: da Banjo a Conker

Sicuramente tutti noi, o alcune persone di nostra conoscenza, avranno pensato che i giochi “confinati” al solo Giappone siano sicuramente meglio di quelli prodotti nel resto del mondo e non hanno niente a che vedere con le versioni rilasciate per il mercato occidentale. Beh, con Metal Slug 3D potete stare tranquilli che non è affatto così! Avrete sicuramente capito come, anche in questo caso, le tre dimensioni non sono riuscite a rendere giustizia ad uno dei giochi più amati dagli italiani e non solo!

La lunga tradizione di cabinati si è dunque disintegrata su questo titolo per PlayStation 2 del 2006 che si è rivelato un autentico disastro. La critica lo ha poi fatto letteralmente a pezzi evidenziando elementi come la grafica scadente, gli ambienti sterili, i comandi scomodi ed il gameplay noioso (sì noioso, e stiamo parlando di Metal Slug!). Insomma, un fallimento su tutta la linea che per fortuna è rimasto all’interno delle Terre del Sol Levante.

Donkey Kong Jr. Math – Retrogaming: da Banjo a Conker

Pubblicato assieme a Donkey Kong Jr., questo titolo si è semplicemente limitato a portare le meccaniche del gioco dei primi anni Ottanta in versione educativa. Il nostro primate, stavolta, doveva ondeggiare tra una liana e l’altra per risolvere delle operazioni matematiche piuttosto basilari. Inutile dire che l’intento educativo ha fatto sì che il titolo venisse bollato come una delle cantonate più grosse mai viste su Nintendo Entertainment System. Pare che sia i più piccoli, ai quali era indirizzato, che gli anziani lo trovassero davvero noioso e ripetitivo.

La critica poi lo distrusse senza alcuna remora. Venne definito come un titolo: “troppo costoso anche se fosse stato gratis” mentre. Affermazione alla quale venne affiancato anche un: “no – Brain Age”. Fortunatamente la saga dei primati ha riscontrato dei successi non da poco visti i capitoli su SNES come la serie di Donkey Kong Country. Un brand che ha sulle spalle ormai quarant’anni, ma che non viene celebrato così spesso come quelli di Mario e Link.

E chiudiamo il sipario con Conker

Bad Fur Day era divertente, splatter, cartoonesco, irriverente, giocabilissimo ancora oggi e davvero coinvolgente. Bene, pensò Microsoft, perché non portare lo scoiattolo anche su Xbox? Il risultato finale fu Live & Reloaded per Xbox del 2005 che, più che un sequel, fu una sorta di remake che però aveva tagliato la quasi totalità delle parti più volgari e sanguinolente, e perciò anche quelle più divertenti che rendevano unico questo titolo, per incentrarsi sulla guerra contro i Tediz (gli orsetti).

D’altro canto venne utilizzata una grafica più al passo con i tempi ed aggiunta la modalità multiplayer, ma nel momento in cui vengono meno contenuti e modalità di gioco, della grafica ce ne si fa ben poco. La cosa bella è che, inizialmente, era stato previsto un altro sequel intitolato Other Bad Day dove il nostro scoiattolino sarebbe stato arrestato per essersi intascato del denaro destinato al suo regno.

Questo progetto di Chris Seavor, purtroppo, venne abbandonato e non se ne sentì più parlare. Dopo l’uscita di Live & Reloaded si cominciò a pensare ad uno spin off chiamato Getting Medieval, ma anche in questo caso nulla di fatto. In ogni caso la “magra consolazione” arrivò con la raccolta Rare Replay del 2015 per Xbox One che comprendeva una rimasterizzazione in HD delle perverse avventure dello scoiattolo assieme ad un paio di avventure dell’orso musicista e titoli come Battletoads, Perfect Dark, Grabbed by the Ghoulies e così via.

Piccolo Post Scriptum, anche in questo caso c’è stato un tentativo di riportare il gioco su console portatile con Pocket Tales del 1999 per Game Boy, ma anche qui il titolo venne smantellato dalla critica e dai giocatori perché lontano anni luce dalle atmosfere e dalle meccaniche già apparse sullo storico capitolo per il caro vecchio Nintendone.

In conclusione gli amanti del retrogaming si possono però godere le avventure di Banjo – Kazooie, e Tooie, su Nintendo Switch mentre pare che ci sarà da aspettare ancora un po’ per Conker’s Bad Fur Day. Ad ogni modo, avete già provato questi sequel? Li avevate già sentiti nominare prima?

Qualunque sia la vostra risposta fatevi un piacere e recuperatevi i "capitoli giusti".