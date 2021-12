Elden Ring: George RR Martin parla del suo lavoro dietro il gioco

Mancano pochi mesi all’arrivo di Elden Ring e George RR Martin, uno dei più noti autori fantasy, parla del lavoro che egli ha svolto per il titolo

Tra pochissimi uscirà Elden Ring, il nuovo titolo dal creatore delle iconiche opere Souls che ha vinto per la seconda volta il premio come “gioco più atteso” ai TGA di quest’anno. Nelle scorse settimane c’è stata la possibilità di scoprire ulteriori dettagli riguardo il gioco, non solo grazie ai video gameplay ma anche attraverso un network test reso accessibile per un piccolo numero di utenti. Nel caso siate interessati a conoscere le nostre impressioni in merito, vi invitiamo a recuperare l’anteprima presente sul nostro sito. Ad ogni modo, è risaputo da anni come George R.R. Martin abbia contribuito alla creazione del mondo di Elden Ring, e poche ore fa attraverso un post sul suo blog ha parlato brevemente dell’esperienza che ha vissuto mentre si è trovato al lavoro insieme a Hidetaka Miyazaki e lo studio FromSoftware.

George RR Martin e il suo approccio ai videogiochi con Elden Ring

Il mondo di Elden Ring si distingue dai titoli open world più gettonati grazie a un’estrema cura nei dettagli che lo caratterizzano. George RR Martin è stato coinvolto da Miyazaki e dallo studio di sviluppo diversi anni fa, chiedendogli di creare una storia che facesse da retroscena a questo nuovo gioco sul quale si trovavano a lavorare, e che in futuro avrebbe preso il nome di Elden Ring. Martin non si ritiene un tipo da videogiochi, ma ha comunque trovato l’offerta troppo esaltante per poterla rifiutare. Gli era stato richiesto di occuparsi del worldbuilding del titolo: l’ambientazione sarebbe dovuta essere profonda e oscura. Il ruolo che ha avuto George RR Martin potrebbe risultare marginale, ma è stato comunque un punto fondamentale nella realizzazione della narrativa che accompagna l’intera opera.

Abbiamo visto infatti come Elden Ring possieda un’atmosfera che emana sensazioni di meraviglia, con un mistero intrinseco che porta ad esplorare qualunque spazio e cunicolo. Finita la sua parte, Martin ha poi lasciato il grosso del lavoro a Miyazaki e FromSoftware, e il resto è ormai storia. Anche l’autore è consapevole di quanto impegno si trovi dietro ad un videogioco, e tutti gli anni impiegati alla produzione di Elden Ring stanno finalmente per giungere ad una conclusione, con il rilascio ufficiale ormai a portata di mano. Infine, per quanto George RR Martin non sia un videogiocatore, dal suo post emerge come egli abbia avuto un’esperienza videoludica piuttosto interessante, con titoli strategici come Master of Orion, Romance of the Three Kingdoms e Railroad Tycoon.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per rimanere sempre aggiornati su nuove notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi decisamente convenienti.