Dying Light 2 è entrato in fase Gold, a rivelare la notizia è stata Techland sull’account Twitter ufficiale del gioco

In quanto una delle principali grandi uscite in arrivo all’inizio del prossimo anno, Dying Light 2: Stay Human porta “sul groppone” un quantitativo di aspettative e hype piuttosto generoso. Techland, lo studio di sviluppo, ha promesso che non ci sarebbero state possibilità di un altro ritardo e la stessa software house è rimasta fedele a questo proposito nel corso dei mesi. Nelle ultime ore L’account Twitter del gioco ufficiale ha confermato che Dying Light 2 è finalmente entrato in fase Gold. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Dying Light 2: il gioco è entrato in fase Gold ma Techland continuerà a perfezionare l’esperienza generale

Sebbene Dying Light 2: Stay Human sia entrato in fase Gold e attualmente programmato per la stampa su disco e la certificazione digitale, Techland sta ancora lavorando per perfezionare l’esperienza generale. “Non sarebbe possibile senza il vostro supporto in tutti questi anni: impiegheremo altro tempo per assicurarci di offrirvi la migliore esperienza possibile” ha dichiarato lo studio. Quindi, nonostante la dimensione del download su PS5 sia di poco superiore ai 21 GB, una patch day one è praticamente certa. Manca ancora un sacco di tempo al rilascio del titolo, quindi aspettatevi altri trailer di gameplay e nuovi dettagli nei prossimi mesi.

Dying Light 2 has gone gold!

It wouldn’t be possible without your support over all these years – we will spend an additional time making sure that we’ll deliver the best possible experience for you.

Thank you for being with us!

Can’t wait to meet you in The City on February 4th! pic.twitter.com/2I6KHrmW14 — Dying Light (@DyingLightGame) November 30, 2021

Dying Light 2 Stay Human uscirà il 4 febbraio 2022 per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch. Per l’ultimo gameplay, che mette in mostra il combattimento, il parkour e il parapendio, fate clic qui. Qualche giorno fa vi abbiamo anche parlato del preload del gioco disponibile su PS5. In quest’altro articolo vi abbiamo invece mostrato un corto animato ispirato al titolo in questione pubblicato proprio da Techland.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.