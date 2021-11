Recensione EarFun Free Pro 2: flagship killer?

E dopo le ottime EarFun Free Pro ecco che l’azienda cinese ritenta il successo con le nuove EarFun Free Pro 2, gli auricolari true-wireless che sfidano la fascia alta

L’azienda cinese EarFun, dopo un’ottimo inizio con le precedenti iterazioni della serie “Free”, tenta ora di replicare il successo avuto con le nuove EarFun Free Pro 2, gli auricolari true-wireless dall’eccezionale rapporto qualità prezzo. Pratici ed ergonomici, questi auricolari offrono un feeling decisamente stabile grazie all’implementazione di funzionalità intuitive ed immediate. Scopriamoli insieme.

Scheda tecnica

Bluetooth : V5.2

: V5.2 Bluetooth frequency : 2.402GHz – 2.48GHz

: 2.402GHz – 2.48GHz Profile : A2DP, AVRCP, HFP, HSP

: A2DP, AVRCP, HFP, HSP Codec : AAC, SBC

: AAC, SBC Raggio d’azione massimo : 15m (senza ostacoli)

: 15m (senza ostacoli) Capacità batteria : 35mAh x 2 (earbuds); 420mAh (charging case)

: 35mAh x 2 (earbuds); 420mAh (charging case) Tempo di ricarica : 1 ora (per auricolare); 2 ore (per basetta di ricarica tramite USB-C); 3.5 ore (per basetta di ricarica tramite ricarica wireless)

: 1 ora (per auricolare); 2 ore (per basetta di ricarica tramite USB-C); 3.5 ore (per basetta di ricarica tramite ricarica wireless) Autonomia : ANC OFF — Fino a 6 ore, per un totale di 30 ore con la basetta di ricarica; ANC ON — Fino a 5 ore, per un totale di 25 ore con la basetta di ricarica

: ANC OFF — Fino a 6 ore, per un totale di 30 ore con la basetta di ricarica; ANC ON — Fino a 5 ore, per un totale di 25 ore con la basetta di ricarica Dimensioni : 66.6mm x 25mm x 28.5mm

: 66.6mm x 25mm x 28.5mm Peso: 38g

Confezione e qualità costruttiva | Recensione EarFun Free Pro 2

La confezione di vendita, compatta e minimale contiene tutto ciò di cui abbiamo bisogno (e anche di più!). Al suo interno troviamo infatti gli auricolari, l’apposita basetta di ricarica, il cavo di tipo USB-C e vari tipi di cuscinetti per un comfort assoluto. La forma a pillola si adatta perfettamente ai padiglioni auricolari garantendo stabilità anche nelle sessioni più concitate, potrete dunque portarle ovunque senza alcun tipo di problema.

La qualità costruttiva è anch’essa di tutto rispetto, non troverete infatti scricchiolii vari, mentre la connessione magnetica al case è perfetta. Una volta indossate vi scorderete di loro grazie al peso ridotto ed ottimizzato. Questi auricolari adottano al loro interno dei driver dinamici compositi da 6 mm. Da menzionare infine la certificazione IPX5 con tecnologia SweatShield dei quali sono dotati, che permetteranno l’utilizzo anche in condizioni meteorologiche avverse.

Audio e funzionalità | Recensione EarFun Free Pro 2

L’esperienza avuta con queste EarFun Free Pro 2 è stata soprendentemente ottima, considerata anche la fascia di prezzo. Partiamo dalla connessione Bluetooth 5.2 la quale, all’apertura del case, permetterà agli auricolari di effettuare la connessione automatica al vostro dispositivo, rendendole sempre pronte e annullando completamente la frustrazione da pairing (non è presente alcuna app companion). Una volta indossate dunque, dovremmo interfacciarci con gli intuitivi comandi touch che permetteranno di eseguire alcuni tra i comandi più classici, come il passaggio da un brano all’altro, il controllo del volume o la risposta alle chiamate in entrata. Non mentirò, può capitare di far partire la riproduzione di un brano anche solo nel tentativo di indossarle, tuttavia è una cosa alla quale si fa ben presto l’abitudine e che accomuna la maggior parte dei dispositivi dotati di comandi touch. Ma arriviamo ora al piatto forte, come si sentono? Le prestazioni offerte da questi auricolari sono del tutto in linea con la loro fascia di prezzo, se non con qualcosa in più!

Il suono è infatti pulito e cristallino, mentre le varie frequenze lavoreranno insieme in maniera egregia. Non riscontreremo dunque una presenza esagerata dei bassi (come spesso accade su questa fascia di prezzo) e allo stesso tempo il volume non distorcerà eccessivamente alla massima potenza. Chiariamoci, queste cuffie non sono indirizzate agli audiofili, tuttavia per un utilizzo standard come può essere Youtube, Spotify o Amazon Music riusciranno a soddisfare anche l’utente più esigente. Una menzione d’onore merita poi la qualità del microfono – o dei microfoni, ben 6! – poiché grazie ad essi la qualità in chiamata risulterà pressoché perfetta: il nostro interlocutore ci sentirà forte e chiaro e lo stesso varrà per noi. Un accenno infine alla cancellazione attiva del rumore, di ottima qualità e variabile su due livelli: riduzione del rumore esterno fino a 40dB o amplificazione del rumore esterno per un utilizzo più consapevole (ad esempio su strada). Il tutto per un quantitativo di ore sufficiente a coprire l’intera giornata, difatti grazie al case di ricarica e agli auricolari la stima di riproduzione si attesta sulle 30 ore, 25 con ANC (Active Noise Cancellation) attivo.

Conclusioni e prezzo

Per concludere, grazie al prezzo di vendita estremamente competitivo che potrete visionare sul sito ufficiale, mi sento assolutamente in grado di consigliarne l’acquisto a coloro che desiderano buone prestazioni, praticità e funzionalità da top di gamma al giusto prezzo.

Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!