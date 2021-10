Dying Light: in arrivo una nuova storia da The Dying City

Techland ha pubblicato il primo corto animato contenente una nuova storia da The Dying City. La storia, intitola The Jonah, è disponibile su YouTube

Immergetevi nel mondo di Dying Light 2 Stay Human con una nuova storia tratta dai racconti The Dying City. Scoprite la nuova leggenda urbana che si anima tra i cittadini di Villedor. Tutti i marinai conoscono bene le leggende su Jonah. Coloro che sono stati in mare aperto sanno quanta sfortuna porti Jonah. Scoprendo la verità delle leggende antiche, verrete a conoscenza in prima persona della vera forza di Jonah. Il vento smette di soffiare, le corde si spezzano e il cibo marcisce. La sua sfortuna si diffonde come un virus.

Disponibile una nuova storia da The Dying City oltre a un nuovo update per Dying Light

Ascoltate questa inquietante nuova storia appartenente al mondo di The Dying City narrata da una delle voci più tenebrose di YouTube, Corpse Husband. Una storia che vi farà accapponare la pelle. E se in qualche modo riuscirete a sopravvivere, forse, la prossima volta, la fortuna non sarà dalla vostra parte. Ogni leggenda ha i suoi misteri, tuttavia, la sfortuna di Jonah non può perseguitare coloro che hanno scoperto tutti i segreti nascosti all’interno della leggenda. Se vi siete persi le altre storie audio della Dying City, Dedrick, Rosemary e Antigone vi aspettano sul canale YouTube di Dying Light.

Per farvi rivivere lo spirito di Halloween, inoltre, Techland lancerà oggi un evento per Dying Light. Il team ha aggiunto un nuovo evento al classico titolo del 2015, grazie a questo nuovo aggiornamento, Volatile Rush. Fate attenzione, perché ogni rumore che ferete invocherà un letale Volatile. Ma non abbiate timore, le vostre pozioni dolcetto-o-scherzetto vi aiuteranno nel combattimento. Il Pacchetto Van Crane, con inquietanti zombie e decorazioni a tema sparse per la città, vi catapulteranno nel bel mezzo di Halloween.

