Dying Light 2: un nuovo trailer di gameplay in arrivo

Il prossimo 2 dicembre arriverà un nuovo trailer per Dying Light 2 che mostrerà ben 15 minuti di gameplay

Techland ha anticipato che il prossimo 2 dicembre arriverà un nuovo trailer per l’atteso Dying Light 2: Stay Human, titolo previsto per il prossimo 4 febbraio 2022 su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X e PC. Da tempo infatti gli sviluppatori stanno preparando una serie di video per spiegare meglio l’ambientazione e i lavori in corso su Dying Light 2, titolo che è in sviluppo ormai da molti anni, e che finalmente è in dirittura d’arrivo. Il video che vedremo il prossimo 2 dicembre sarà il quinto episodio della serie chiamata Dying 2 Know, i cui altri episodi sono presenti sul canale Youtube ufficiale del titolo.

Dying Light 2: il trailer ci presenterà nuovi minuti di gameplay

Il nuovo trailer di Dying Light 2 che Techland presenterà il prossimo 2 dicembre arriverà alle ore 21:00 e durerà 15 minuti in totale. A presentarlo ci sarà Jonah Scott, voce del personaggio principale Aiden Caldwell, e la streamer Leah. Il video si concentrerà su nuovi dettagli riguardanti le missioni e gli ostacoli che il portagonista Aiden dovrà affrontare durante la sua avventura. Nella presentazione non mancheranno anche nuovi tipi di mostri che popolano il gioco e uno sguardo alle meccaniche di combattimento.

Dying Light 2: Stay Human è l’atteso sequel del titolo uscito nel 2015 e presenta un mondo di gioco open world post apocalittico da vivere in prima persona, dove il mondo è stato invaso da un virus che ha trasformato gli umani in zombie. I più pericolosi però son i Notturni, zombie speciali che agiscono solo di notte e sono molto più potenti e feroci di quelli normali. Nel secondo capitolo del gioco la trama sarà molto più centrale e il giocatore potrà compiere diverse scelte che delineeranno il progredire della storia. Dopo diversi rinvii il titolo è finalmente in arrivo il 4 febbraio 2022.

