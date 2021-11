Dying Light 2: svelato il peso e la data di avvio dei preload su PS5

Tramite il profilo di PlayStation Game Size, nelle scorse ore è stato divulgato il peso al day one della versione console di Dying Light 2 e la data di avvio dei preload su PS5: scopriamo insieme tutti i dettagli

Definire il percorso di sviluppo di Dying Light 2 travagliato e difficile è quantomeno un eufemismo. Il titolo di Techland è già stato rinviato due volte, nonostante gli sviluppatori abbiano sempre e comunque tenuto informati i videogiocatori e, in particolar modo, i fan. Il primo capitolo va ancora piuttosto bene e ha contato, recentemente, l’arrivo di un nuovo DLC, Hellraid, e della Platinum Edition su Nintendo Switch. I fan, però, scalpitano per l’arrivo del sequel, che non dovrebbe subire ulteriori rinvii ed è ad oggi previsto per il prossimo 4 febbraio. Staremo a vedere.

Nel mentre, nelle scorse ore, tramite il profilo di PlayStation Game Size su Twitter abbiamo avuto modo di scoprire quale sarà il peso al lancio di Dying Light 2 su PlayStation 5. Un ammontare piuttosto esiguo, considerando quanto solitamente pesano i giochi ultimamente, di poco più di 21 GB. Vi ricordiamo che questo peso si riferisce, però, alla versione Day One “vergine”, a cui sicuramente andrà aggiunta una corposa patch. Vi lasciamo il tweet proprio qua sotto.

Dying Light 2: svelati peso e data dei preload su PS5 in attesa del lancio, speriamo bene!

Contestualmente, è stata svelata anche la data di avvio dei preload sempre sulla console ammiraglia di casa Sony. Potrete prescaricare il gioco a partire dal 2 febbraio, un paio di giorni prima del lancio ufficiale. Sempre che tutto vada bene insomma, il che, considerando i tempi, non è esattamente la cosa più scontata del mondo.

Vi ricordiamo che il peso e la data di preload di Dying Light 2 svelati nelle scorse ore si riferiscono esclusivamente alla versione PlayStation 5 del gioco e che, per quel che riguarda le altre piattaforme, potrebbero esserci delle variazioni. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Techland qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!