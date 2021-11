MercurySteam: lo studio di Metroid Dread sta sviluppando un nuovo gioco

505 Games e MercurySteam, lo studio che ha curato lo sviluppo di Metroid Dread, hanno parlato oggi del loro nuovo gioco in produzione

È stato annunciato all’inizio di quest’anno che 505 Games avrebbe pubblicato un nuovo gioco sviluppato da MercurySteam, lo studio spagnolo che ha sviluppato l’acclamato Metroid Dread. Ora, ulteriori dettagli sul misterioso titolo in questione sono stati ufficialmente rivelati. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

MercurySteam: il prossimo nuovo gioco sarà più ambizioso di Metroid Dread?

La società madre di 505 Games, Digital Bros., ha annunciato in una dichiarazione che il nuovo gioco degli sviluppatori di Metroid Dread, attualmente noto con il nome in codice “Project Iron“, sarà un titolo d’azione GDR in terza persona ambientato in un mondo “dark fantasy”. Lo stesso sarà co-pubblicato da 505 Games e MercurySteam e si tratterà di un gioco multipiattaforma, con le due società confermate anche come comproprietarie della IP.

Nel frattempo, Digital Bros. ha confermato anche che gli investimenti iniziali per lo sviluppo del gioco ammontano a 27 milioni di euro. I co-CEO di Digital Bros, Raffi Galente e Rami Galante, hanno dichiarato: “Siamo entusiasti di lavorare con il team di MercurySteam, uno studio collaudato che nel corso degli anni ha creato numerose produzioni fenomenali, tra cui il recente successo Metroid Dread in collaborazione con Nintendo. Con la visione creativa e il talento di MercurySteam e la vasta esperienza di 505 Games, i giocatori possono aspettarsi un videogioco di alta qualità, accattivante e coinvolgente”.

Oltre al recente Metroid Dread, MercurySteam è anche noto per aver sviluppato il remake per 3DS del 2017 Metroid: Samus Returns, così come i giochi Castlevania: Lords of Shadows. Sembra che Project Iron sia nelle prime fasi di sviluppo, quindi potrebbe volerci un po’ di tempo prima di vedere o sentire qualcosa del gioco.

Negli scorsi giorni vi abbiamo riferito che poco dopo il lancio di Metroid Dread, è emerso che MercurySteam non aveva accreditato un discreto numero di persone che avevano lavorato al gioco (maggiori dettagli al riguardo qui).

Nel frattempo, di recente, il produttore della serie Metroid, Yoshio Sakamoto, ha affermato che sebbene Metroid Dread sia la conclusione dell’attuale arco narrativo della serie 2D, non è l’ultimo nuovo gioco 2D della serie. Il titolo Switch ha sicuramente venduto abbastanza bene in tutto il mondo da giustificare un sequel, anche negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Giappone, ed è anche in attesa di alcuni importanti riconoscimenti in pochi giorni ai The Game Awards. Resta da vedere se MercurySteam tornerà per il prossimo gioco di questa saga.

