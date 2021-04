Call of Duty Warzone: come diventare zombie

In questa guida vi spiegheremo come diventare degli zombie e sfruttare al meglio questa possibilità in CoD Warzone

Il popolare battle royale free-to-play di casa Activision è pieno di segreti e di piccole chicche che possono essere di grande aiuto al giocatore. Con questa guida di oggi, cercheremo di spiegare uno di questi segreti: in particolare, vedremo come diventare degli zombie su Call of Duty Warzone, e come sfruttare al meglio tutte le loro peculiari caratteristiche, così che possiate portarvi a casa la partita.

Perché diventare uno zombie?

Se siete giocatori di CoD Warzone, sicuramente questa meccanica non potrà non interessarvi. Diventare zombie significa sbloccare un gameplay totalmente diverso da quello dei personaggi standard: per esempio, non avrete più armi da fuoco, che verranno sostituite un potente attacco in mischia. Avrete varie abilità che accresceranno notevolmente le vostre capacità: si potrà saltare direttamente in cima agli edifici e individuare i nemici a distanza, rendendovi un avversario temibile.

Chiaramente, per sbloccare questa possibilità, servirà seguire una serie di istruzioni in maniera precisa. Nel prossimo paragrafo vedremo tutti gli step necessari su come diventare zombie in CoD Warzone. Sappiate già in partenza che, per trasformarvi in zombie, dovrete morire e respawnare: ciò significa che dovrete giocare in team, in quanto in solitaria non è presente la feature del Gulag.

Tutti gli step da seguire – CoD Warzone: come diventare uno zombie

Il primo passo da seguire, sarà recarvi presso la località di Shipwreck o quella di Prison, situate entrambe nell’angolo sud-est della mappa di gioco. Queste due zone saranno segnate in rosso sulla mappa di gioco. Man mano che vi avvicinerete a una delle due zone, vedrete delle particelle bianche fluttuanti sopra l’area incriminata. Una volta entrati nel cerchio rosso, dovrete colpire una delle sacche di gas verde presenti in giro. Il gas verrà rilasciato, e comincerete a prendere danno da esso: rimanete lì, e aspettate che la vostra salute scenda a zero.

Dopo che la vostra salute sarà scesa a zero in questa nuvola di gas verde, e vi troverete a terra, potrete decidere di arrendervi per velocizzare il processo. A questo punto, invece di ritrovarvi a dover farvi spazio tra i nemici nel Gulag, respawnerete direttamente. Per la precisione, verrete catapultati nella mappa, e cadrete dal cielo come a inizio partita, ma senza un paracadute: essendo ormai diventati zombie, non subirete danno da caduta, quindi un paracadute sarebbe inutile.

Abilità e potenziamenti – CoD Warzone: come diventare uno zombie

Una volta che avrete capito come diventare uno zombie in Warzone, dovete anche sapere di preciso come cambia il gameplay. Come già anticipato, una volta zombie, non potrete più usare armi da fuoco, ma in cambio avrete un forte attacco in mischia e uno sprint dalla velocità molto elevata, che potrete usare per correre incontro ai vostri avversari. Avrete anche la possibilità di caricare il vostro salto: caricandolo al massimo, avrete la possibilità di saltare fino in cima alla maggior parte degli edifici. Come attacchi specifici (alternabili tramite le frecce direzionali del pad), potrete lanciare granate a gas e usare un’esplosione EMP.

Un altro grandissimo vantaggio è costituito dai sensi intensificati: su schermo potrete notare i nemici grazie ai segnalini che appariranno sulla minimappa, e anche grazie all’aura che li circonderà quando saranno abbastanza vicini. Quest’abilità in particolare vi renderà un perfetto scout per la vostra squadra, in quanto vi sarà molto più facile stanare gli avversari.

Come giocare correttamente con lo zombie

Chiaramente, non è tutto oro quel che luccica. Dovrete fare attenzione al vostro approccio usando lo zombie. Siccome esso ha poca salute e nessuna armatura, dovrete calibrare correttamente il vostro stile di gioco: lanciare un attacco frontale a un gran numero di avversari, per esempio, risulterà sicuramente in morte certa, rendendo vano il vostro tentativo. Al contrario infatti, lo zombie risulta molto più efficiente se usato per affrontare gli avversari isolati, uno alla volta: in questo caso, vi renderete conto di avere un’arma potentissima tra le vostre mani. Siccome, tecnicamente, avete già usato il vostro respawn a disposizione per sbloccare lo zombie, se morirete di nuovo, non vi sarà la possibilità di passare dal Gulag: un motivo in più per agire con cautela, quando userete lo zombie.

Se volete tutte le guide e gli aggiornamenti più importanti su CoD Warzone (come i contenuti dell'ultimissimo aggiornamento)